سلطة الدجاح بالمشروم والمستردة...

سلطة المشروم بالدجاج سلطة غنية بالعديد من المكونات التي يحتاجها جسمك. حضريها اليوم على سفرتك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
كوب مشروم طازج مقطع
ملعقة صغيرة مستردة
ملعقة كبيرة مايونيز
2 فص ثوم مفروم
صدر دجاجة مشوى ومقطع مكعبات
ملح وفلفل
2 ملعقة كبيرة خل أبيض
2 حبة خيار
بابريكا
طريقة التحضير
- يقطع الخس، ويوضع فى قاعدة طبق التقديم.
- يخلط المشروم مع الدجاج والخيار، ويوضع على الخس.
- يخلط المايونيز مع الثوم وزيت الزيتون والمستردة والخس والملح والفلفل فى برطمان زجاج.
- يرج البرطمان جيداً، ونضعه فى الثلاجة، وتوضع هذه التتبيلة على السلطة قبل التقديم مباشرة.
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