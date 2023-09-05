بطاطا جراتان بالكريمة...

تعلمي طريقة عمل جراتان البطاطا بالكريمة على طريقة المطاعم وقدميها مع طبق سلطة مفضل لكِ وفق موقع «شهية».
المكونات
4 حبات بطاطا.
حبة بصل متوسطة مقطعة.
ملح وفلفل أسود مطحون حديثا.
3 ملاعق كبيرة زبدة لينة.
2 كوب حليب كامل الدسم.
رشة جوزة الطيب.
1 1/2 كوب جبن شيدر مبشور.
بقدونس مقطع للتزيين.
3 ملاعق دقيق كبيرة.
طريقة التحضير
- تُرص نصف كمية البطاطا على شكل طبقة في قاعدة الطاجن المجهز، ثم يوضع البصل المقطع وتُضاف البطاطا المتبقية. يُتبل الخليط بالملح والفلفل حسب الرغبة.
- تُذاب الزبدة في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة الحرارة. يُضاف ويُخلط الدقيق وجوزة الطيب والملح ويُقلب باستمرار مع الخفق لمدة دقيقة واحدة.
- يُضاف ويُقلب الحليب ويُطهى الخليط حتى يثخن. تُضاف وتُقلب الجبنة كلها مرة واحدة ويواصل التقليب حتى تذوب لمدة من 30-60 ثانية تقريباً. يُصب الخليط على البطاطا وتُغطى الصينية بورق الألومنيوم.
- يُخبز لمدة 1/21 ساعة في الفرن الساخن درجة حرارته 400 حتى يكتسب السطح اللون البني الذهبي الفاتح ويُقدم مع البقدونس المقطع.
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