بطاطا جراتان بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي طريقة عمل جراتان البطاطا بالكريمة على طريقة المطاعم وقدميها مع طبق سلطة مفضل لكِ وفق موقع «شهية».

المكونات

4 حبات بطاطا.

حبة بصل متوسطة مقطعة.

ملح وفلفل أسود مطحون حديثا.

3 ملاعق كبيرة زبدة لينة.

2 كوب حليب كامل الدسم.

رشة جوزة الطيب.

1 1/2 كوب جبن شيدر مبشور.

بقدونس مقطع للتزيين.

3 ملاعق دقيق كبيرة.

طريقة التحضير

- تُرص نصف كمية البطاطا على شكل طبقة في قاعدة الطاجن المجهز، ثم يوضع البصل المقطع وتُضاف البطاطا المتبقية. يُتبل الخليط بالملح والفلفل حسب الرغبة.

- تُذاب الزبدة في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة الحرارة. يُضاف ويُخلط الدقيق وجوزة الطيب والملح ويُقلب باستمرار مع الخفق لمدة دقيقة واحدة.

- يُضاف ويُقلب الحليب ويُطهى الخليط حتى يثخن. تُضاف وتُقلب الجبنة كلها مرة واحدة ويواصل التقليب حتى تذوب لمدة من 30-60 ثانية تقريباً. يُصب الخليط على البطاطا وتُغطى الصينية بورق الألومنيوم.

- يُخبز لمدة 1/21 ساعة في الفرن الساخن درجة حرارته 400 حتى يكتسب السطح اللون البني الذهبي الفاتح ويُقدم مع البقدونس المقطع.

