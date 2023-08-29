بان كيك بالموز والشوفان والفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط

الـ«بان كيك» من ألذ الوصفات التي يحبها الجميع، حضريها لصغارك بمكونات غذائية مفيدة جدا لتساعدهم على التركيز والنشاط طوال اليوم، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بيض.

3 حبات موز.

كوب شوفان.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

عسل أو صوص شوكولاتة للتقديم.

ملعقة سكر.