بان كيك بالموز والشوفان والفانيليا...

الـ«بان كيك» من ألذ الوصفات التي يحبها الجميع، حضريها لصغارك بمكونات غذائية مفيدة جدا لتساعدهم على التركيز والنشاط طوال اليوم، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة بيض.
3 حبات موز.
كوب شوفان.
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
ملعقة فانيليا.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
عسل أو صوص شوكولاتة للتقديم.
ملعقة سكر.
طريقة التحضير
- قومي بهرس الموز في وعاء ثم أضيفي البيض والفانيليا والقرفة المطحونة وحركي جيدا حتى تختلط المكونات وتتجانس.
- أضيفي الشوفان وحركي مرة أخرى ثم أضيفي البيكنغ باودر مع التحريك.
- قومي بتسخين مقلاة على النار ثم خذي ما مقداره مغرفة من عجينة البان كيك وضعيها في وسط المقلاة حتى تنضج وتتحمر ثم اقلبي العجينة على الجهة الأخرى حتى تتحمر وكرري الخطوة السابقة حتى نفاذ الكمية.
- قومي بوضع الـ«بان كيك» في طبق التقديم وقدميه مع العسل أو صوص الشوكولاتة بحسب رغبتك.
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