معكرونة بالبيستو والريحان

القاهرة - بوابة الوسط

بصلصة البيستو اللذيذة حضري المعكرونة اليوم على مائدة طعامك، واستمتعي بمذاق الريحان وصلصة اللوز المفروم من صنع يديكي كالمحترفات وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيس معكرونة أي شكل بحسب الرغبة

كوب جبن بارميزان

كوب لوز منقوع ومقشر

2 كوب ريحان مغسول ومفروم

3 فصوص ثوم

ملح وفلفل

1/2 كوب زيت زيتون

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة بماء مملح وصفيها، ثم اتركيها جانبا.

- اخلطي الثوم والريحان بالخلاط، ثم اضيفي اللوز والجبن، واضيفي زيت الزيتون بالتدريج إلى أن يمتزج الخليط جيدا.

- تبلي المعكرونة بالملح والفلفل، ثم ضعيها في طبق التقديم، واضيفي لها صلصة اللوز بالبيستو، وزينيها بأوراق الريحان.