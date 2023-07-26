جددي فطورك بتحضير بان كيك اللوتس بوصفة سريعة، وتناوليه مع فنجان القهوة الساخنة وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
صوص لوتس
حبة بيض أحمر
كوب من الدقيق الأبيض
فانيليا
ملعقة كبيرة سكر
كوب حليب
حبة موز متوسطة
بسكويت لوتس للتزيين
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، اخفقي البيض والفانيليا مع السكر جيدا، ثم اضيفي الموز والحليب.
- اضيفي الدقيق، حتى تحصلين على مزيج متجانس.
- ادهني مقلاة غير قابلة للالتصاق بقليل من الزبد أو الزيت، وسخنيه، ثم ضعي كمية من العجينة.
- اتركيها على النار حتى تنضج، ثم اقلبيها على الناحية الأخرى، وكرري ذلك مع باقي الكمية.
- زيني البان كيك ببسكويت اللوتس وصوص اللوتس قبل التقديم.
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