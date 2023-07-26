بان كيك اللوتس

القاهرة - بوابة الوسط

جددي فطورك بتحضير بان كيك اللوتس بوصفة سريعة، وتناوليه مع فنجان القهوة الساخنة وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

صوص لوتس

حبة بيض أحمر

كوب من الدقيق الأبيض

فانيليا

ملعقة كبيرة سكر

كوب حليب

حبة موز متوسطة

بسكويت لوتس للتزيين