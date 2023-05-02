تشيز كيك البقلاوة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ حلوى تشيز كيك البقلاوة الشهية سهلة التحضير من الجلاش والجبن الكريمي تعلميها معنا وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

250 غرام بسكويت مطحون

120 غرام زبدة سايحة

لمكونات التشيز كيك

500 غرام جبن كريمي

3/4 كوب سكر عادى

2 عدد بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

3/4 كوب زبادي سادة

للطبقة العليا من البقلاوة

5 ورق جلاش

50 غرام زبدة سايحة

2 كوب فستق مجروش

3 ملاعق كبيرة سكر

لتجهيز السيرب

1/2 كوب سكر

3/4 كوب ماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

برازق بالسمسم والفستق