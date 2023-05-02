نقدم إليكِ حلوى تشيز كيك البقلاوة الشهية سهلة التحضير من الجلاش والجبن الكريمي تعلميها معنا وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
250 غرام بسكويت مطحون
120 غرام زبدة سايحة
لمكونات التشيز كيك
500 غرام جبن كريمي
3/4 كوب سكر عادى
2 عدد بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
3/4 كوب زبادي سادة
للطبقة العليا من البقلاوة
5 ورق جلاش
50 غرام زبدة سايحة
2 كوب فستق مجروش
3 ملاعق كبيرة سكر
لتجهيز السيرب
1/2 كوب سكر
3/4 كوب ماء
ملعقة كبيرة عصير ليمون
طريقة التحضير
- نجهز صينية فرن تفتح من الجوانب نفرش بها ورق زبدة ونسخن الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية
- في بولة نخلط زبدة سايحة على بسكويت سادة ونفرشه كقاعدة للتشيز كيك في الصينية.
- في العجانة نضع جبن كريمي وسكر ونضربهما معا ضربا جيدا حتى يصير قوامهما خفيف لمدة 3/4 دقائق
- نضيف البيض بالتدريج الواحدة تلو الأخرى
- نضيف سكر الفانليا ثم الزبادي مع استمرار التقليب حتى يتجانس الخليط.
- نصب الخليط في قاعدة التشيز كيك.
- ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقا لمدة 25 دقيقة.
- نخرج التشيز كيك من الفرن ونفرش على الوجه فستق
ثم نرش السكر على الفستق.
- نقطع ورق الجلاش مستدير أكبر من مقاس الفورمة.
- وندهن كل قطعة من الجلاش بالزبدة السايحة ونبدأ في رصها على الفستق والسكر وآخر طبقة ندهنها بالزبدة.
- وبسكينة ذات حافة حادة نقطع طبقات الجلاش.
- ثم ندخل التشيز كيك الفرن مرة أخرى بعد رفع درجة الحرارة (180-190 ) لمدة 20- 25 دقيقة حتى يتحمر الوجه.
- بعد خروج الصينية من الفرن نصب عليها سيرب دافئ
طريقة عمل السيرب
- في طنجرة صغيرة نضع ماء وسكر وعصير ليمون ونتركه يغلي حتى 5-6 دقائق حتى يثقل الخليط.
بعد إضافة السيرب تدخل التشير كيك في الثلاجة 3-4 ساعات قبل التقديم.
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