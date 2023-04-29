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برازق بالسمسم والفستق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 11:50 صباحا
برازق بالسمسم والفستق
طريقة سريعة وشهية لتحضير البرازق بالفستق والسمسم (الإنترنت)
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البرازق من الحلويات الشرقية المعروفة، يتميز بطعمه اللذيذ، ويتم تحضيره بسهولة باستخدام الدقيق، يمكن التحكم بحجم حبة البرازق حسب الرغبة، فهناك من يفضلونها قرصا كبيرا وهناك من يحبونها صغيرة، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا، وفقا لموقع«شهية».

مكونات البرازق بالسمسم
كوبان ونصف دقيق
ملعقة صغيرة ونصف باكينغ باودر
كوب وربع سمن
كوب وربع سكر ناعم باودر
حبة كبيرة بيض
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
للطبقة العلوية: بياض بيضة، كوبا سمسم محمص، نصف كوب فستق حلبي مجروش.
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طريقة تحضير البرازق بالسمسم
- ننخل الدقيق والباكينغ باودر ونتركهما جانبا، ثم نخفق السمن والسكر على سرعة متوسطة حتى يصبح المزيج هشا ولونه أصفر.
- نضيف البيض والفانيليا ونستمر بالخفق حتى تختفي البيضة، ثم نضيف خليط الدقيق ونقلب بملعقة خشبية حتى تتشكل عجينة ونغلف العجينة ونضعها بالبراد حتى ترتاح لمدة ساعة.
- نسخن الفرن على 180 مئوية، ونحتاج لصواني ذات حافة قصيرة ولا داعي لدهنها، نجهز الطبقة العلوية، نضع بياض البيض في طبق عميق، ونضع السمسم في وعاء آخر، ونضع الفستق الحلبي في وعاء ثالث، نخرج العجينة من البراد ونتركها خارجه لبضع دقائق قبل العمل بها. ثم ندعك العجينة لتصبح لينة ثم نقطعها قطعا صغيرة ونشكلها على شكل كرات صغيرة قطرها نحو 2 سنتيمتر.
- نأخذ كرة من العجينة ونغطسها في بياض البيض إلى أن يتغطى نصفها تقريبا ثم ننقلها لطبق السمسم، بحيث يكون الجزء المغطى ببياض البيض هو الذي في السمسم ونضغط عليها بخفة بباطن الكف حتى تتغطى بالسمسم، وفي نفس الوقت تصبح مثل القرص الذي مقاسة 5 سنتيمترات.
- ننقلها لطبق الفستق بحيث تكون الجهة التي عليها السمسم للأعلى نضغط عليها قليلا لتلتصق بعض حبات الفستق في خلف البرازق.
- نضع البرازق متباعدة في صينية الخبز بحيث تكون الجهة التي فيها السمسم للأعلى ثم نخبزها نحو 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
- حين تخرج البرازق من الفرن تكون لينة فنتركها لبعض الوقت في الصينية حتى تبرد وتتماسك ويسهل إخراجها لتصبح جاهزة للتقديم.

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