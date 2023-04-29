برازق بالسمسم والفستق

القاهرة - بوابة الوسط

البرازق من الحلويات الشرقية المعروفة، يتميز بطعمه اللذيذ، ويتم تحضيره بسهولة باستخدام الدقيق، يمكن التحكم بحجم حبة البرازق حسب الرغبة، فهناك من يفضلونها قرصا كبيرا وهناك من يحبونها صغيرة، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا، وفقا لموقع«شهية».