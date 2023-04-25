سموثي الفراولة والشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

مشروب سهل وسريع التحضير ولذيذ جدا مكون من الحليب والشوفان والفراولة ومحلى بالعسل، ويمكن استبدال أي مكون لا يناسب الدايت بمكون آخر يناسبك، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب حليب سائل وبارد

كوب فراولة

ملعقتان كبيرتان شوفان

ملعقتان كبيرتان عسل

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كوب موز مقطع