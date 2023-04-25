سموثي الفراولة والشوفان...

مشروب سهل وسريع التحضير ولذيذ جدا مكون من الحليب والشوفان والفراولة ومحلى بالعسل، ويمكن استبدال أي مكون لا يناسب الدايت بمكون آخر يناسبك، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب حليب سائل وبارد
كوب فراولة
ملعقتان كبيرتان شوفان
ملعقتان كبيرتان عسل
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
ربع كوب موز مقطع
طريقة التحضير
- في الخلاط ضعي الحليب والفراولة والشوفان والعسل والفانيليا والموز المقطع وشغلي الخلاط لمدة خمس دقائق حتى تتأكدي من امتزاج جميع المكونات.
- في أكواب مناسبة ضعي بضع قطع من الثلج صبي السموثي فوق قطع الثلج.
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