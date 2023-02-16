  • Alwasat News
Atwasat

الكبة السورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 01:35 مساء
الكبة السورية
الكبة السورية (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم لكِ طريقة عمل الكبة السورية من أجل تقديمها في العزومات، وفق موقع «موضوع».

المكونات
كيلوغرام من البرغل الناعم
كيلوغرام من اللحمة الحمراء مفرومة ناعما
بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما
ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم
ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم
نصف ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم

طريقة التحضير
ننقع البرغل في كمية من الماء لمدة عشرين دقيقة تقريبا.
وضع البهارات على كمية اللحمة وخلطها جيدا.
وضع كمية البرغل مع رشة الملح وخلط جميع المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي.
تحمير البصلة على النار حتى تتذبل ويصبح لونها ذهبيا. إضافة اللحمة مع كمية من البهارات حسب الرغبة إلى البصلة وخلطهما جيدا حتى يتحول لون اللحمة إلى اللون البني.
تقسيم عجينة البرغل باليد إلى قطعٍ كروية حسب الحجم الذي نريد. فرد قطعة البرغل ووضع كمية من الحشوة بداخلها وغلقها جيدا. وضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت. وضع الكبة في المقلاة وتركها على نار هادئة حتى يتحول لونها من الأبيض إلى اللون البني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر

الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوريك تركي بالخضروات
بوريك تركي بالخضروات
طاجن سي فود بالفلفل الملون والكريمة
طاجن سي فود بالفلفل الملون والكريمة
بيتزا يوم الحب
بيتزا يوم الحب
ماتشا لاتيه بالشوكولاتة
ماتشا لاتيه بالشوكولاتة
محشي البصل الشهي
محشي البصل الشهي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات...
حضري بسكويت العشر دقائق
حضري بسكويت العشر دقائق...
البريوش من المطبخ السويسري
البريوش من المطبخ السويسري...
صينية البطاطس بالجبن
صينية البطاطس بالجبن...
فريكة سورية باللحم
فريكة سورية باللحم...
المزيد
الكبة السورية
الكبة السورية...
بان كيك بالجبن
بان كيك بالجبن...
تشيز كيك التوت دون فرن
تشيز كيك التوت دون فرن...
محشي البصل الشهي
محشي البصل الشهي...
ماتشا لاتيه بالشوكولاتة
ماتشا لاتيه بالشوكولاتة...
المزيد