نقدم لكِ طريقة عمل الكبة السورية من أجل تقديمها في العزومات، وفق موقع «موضوع».
المكونات
كيلوغرام من البرغل الناعم
كيلوغرام من اللحمة الحمراء مفرومة ناعما
بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما
ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم
ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم
نصف ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم
طريقة التحضير
ننقع البرغل في كمية من الماء لمدة عشرين دقيقة تقريبا.
وضع البهارات على كمية اللحمة وخلطها جيدا.
وضع كمية البرغل مع رشة الملح وخلط جميع المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي.
تحمير البصلة على النار حتى تتذبل ويصبح لونها ذهبيا. إضافة اللحمة مع كمية من البهارات حسب الرغبة إلى البصلة وخلطهما جيدا حتى يتحول لون اللحمة إلى اللون البني.
تقسيم عجينة البرغل باليد إلى قطعٍ كروية حسب الحجم الذي نريد. فرد قطعة البرغل ووضع كمية من الحشوة بداخلها وغلقها جيدا. وضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت. وضع الكبة في المقلاة وتركها على نار هادئة حتى يتحول لونها من الأبيض إلى اللون البني.
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