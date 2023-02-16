الكبة السورية

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ طريقة عمل الكبة السورية من أجل تقديمها في العزومات، وفق موقع «موضوع».

المكونات

كيلوغرام من البرغل الناعم

كيلوغرام من اللحمة الحمراء مفرومة ناعما

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم