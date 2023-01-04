طاجن لسان عصفور باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

طاجن لسان العصفور باللحمة وصفة مميزة من المطبخ المصري لذيذة وشهية جدا تحضّر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تعلميها معنا.

المكونات

800 غرام لسان العصفور

½ كيلو لحمة مقطعة قطع متوسطة مسلوقة

1.5 كوب: طماطم مفرومة - مرق لحم ساخن

2 حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة

3 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة: معجون الطماطم - ثوم مهروس - عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - سكر - هيل - زنجبيل - بابريكا - بهارات اللحمة

4 أوراق غار.