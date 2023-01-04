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طاجن لسان عصفور باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 02:35 مساء
طاجن لسان عصفور باللحم
طاجن لسان العصفور باللحمة وصفة مميزة من المطبخ المصري لذيذة وشهية (الإنترنت)
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طاجن لسان العصفور باللحمة وصفة مميزة من المطبخ المصري لذيذة وشهية جدا تحضّر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تعلميها معنا.

المكونات
800 غرام لسان العصفور
½ كيلو لحمة مقطعة قطع متوسطة مسلوقة
1.5 كوب: طماطم مفرومة - مرق لحم ساخن
2 حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة
3 ملاعق كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة: معجون الطماطم - ثوم مهروس - عصير ليمون
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - سكر - هيل - زنجبيل - بابريكا - بهارات اللحمة
4 أوراق غار.

طريقة التحضير
- نضع ملعقة كبيرة من الزبدة في وعاء علي نار متوسطة ونضيف البصل والثوم ونقلب جيدا حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف اللحم المسلوق والفلفل الأسود والهيل والزنجبيل والبابريكا وبهارات اللحمة، وتقلب المكونات معاً لمدة 5 دقائق، بعدها نقوم بإضافة الطماطم المفرومة وعصير الليمون ومعجون الطماطم والسكر لتعديل الحموضة، ونقلب جيداً ثم نترك المكونات لمدة 15 دقيقة على النار حتى تتسبك معا.
- نضع 2 ملعقة كبيرة من الزبدة في وعاء وعلى نار متوسطة وننتظر حتى تسخن ثم نضيف لسان العصفور ونقلب لمدة 5 دقائق حتى يتحمص ويأخذ اللون الذهبي ثم نسكب لسان العصفور في طاجن ونضيف فوقه خليط اللحم والطماطم والبهارات المحضر ونقلبها ثم نضيف مرق اللحم حتى تغمر المكونات بما لا يقل عن 2 سنتيمتر، ونحكم إغلاق الغطاء وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماما ثم نخرجه من الفرن ويزين ويقدم ساخنا.

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