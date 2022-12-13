مسخن دجاج بالسماق

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير مسخن الدجاج الشهي مع السماق لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

صدر دجاج

2 حبة بصل

ملح

فلفل

سماق

رقائق السبرينج رول

زيت زيتون