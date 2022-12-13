مسخن دجاج بالسماق...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير مسخن الدجاج الشهي مع السماق لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
صدر دجاج
2 حبة بصل
ملح
فلفل
سماق
رقائق السبرينج رول
زيت زيتون
طريقة التحضير
- يقطع البصل والدجاج إلى شرائح وفي قدر، يضاف 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ويضاف الدجاج ويقلى لـ4 دقائق، ثم يضاف البصل ويطبخ حتى يطرى، يترك لـ3 دقائق ثم يضاف الملح والفلفل والسماق.
- يضاف القليل من خليط الدجاج بتساوي في وسط كل رقاقة سامبوسة تلف الرقائق وتوضع في صينية خبز.
- يدهن وجه كل لفافة بالقليل من زيت الزيتون وتخبز في فرن مسخن على حرارة 230 درجة مئوية حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتحضير.
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