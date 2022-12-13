  • Alwasat News
Atwasat

مسخن دجاج بالسماق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 11:37 صباحا
مسخن دجاج بالسماق
طريقة تحضير مسخن الدجاج الشهي مع السماق لتعديه في مطبخك (الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير مسخن الدجاج الشهي مع السماق لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
صدر دجاج
2 حبة بصل
ملح
فلفل
سماق
رقائق السبرينج رول
زيت زيتون

طريقة التحضير
- يقطع البصل والدجاج إلى شرائح وفي قدر، يضاف 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ويضاف الدجاج ويقلى لـ4 دقائق، ثم يضاف البصل ويطبخ حتى يطرى، يترك لـ3 دقائق ثم يضاف الملح والفلفل والسماق.
- يضاف القليل من خليط الدجاج بتساوي في وسط كل رقاقة سامبوسة تلف الرقائق وتوضع في صينية خبز.
- يدهن وجه كل لفافة بالقليل من زيت الزيتون وتخبز في فرن مسخن على حرارة 230 درجة مئوية حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتحضير.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي
«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول
كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة

تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من ...
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيتزا الدجاج بسعرات حرارية قليلة
بيتزا الدجاج بسعرات حرارية قليلة
كعكة البرتقال
كعكة البرتقال
قرص مفروك للفطور
قرص مفروك للفطور
شطيرة دحي بالمايونيز والجبن والطماطم
شطيرة دحي بالمايونيز والجبن والطماطم
ليزي كيك بالفراولة
ليزي كيك بالفراولة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أرز بالبصلة واللحم الضأن على الطريقة الليبية
أرز بالبصلة واللحم الضأن على الطريقة الليبية...
عجة باذنجان بالجبن والخضروات
عجة باذنجان بالجبن والخضروات...
أرز بالمفروم واللوز
أرز بالمفروم واللوز...
صدور دجاج حارة
صدور دجاج حارة...
كشك ألمظ
كشك ألمظ...
المزيد
مسخن دجاج بالسماق
مسخن دجاج بالسماق...
مخلل الفلفل الحلو لـ«الدايت»
مخلل الفلفل الحلو لـ«الدايت»...
حضري سباغيتي بالجمبري
حضري سباغيتي بالجمبري...
ليزي كيك بالفراولة
ليزي كيك بالفراولة...
شطيرة دحي بالمايونيز والجبن والطماطم
شطيرة دحي بالمايونيز والجبن والطماطم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط