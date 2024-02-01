فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الصحفي الأميركي البارز توماس فريدمان ملامح استراتيجية جديدة للإدارة الأميركية سماها «عقيدة بايدن» تجاه الشرق الأوسط، تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تهدف إلى «ضمان عدم تطور الأزمة الحالية إلى كارثة شاملة»، بحسب قوله.

عرض فريدمان في مقاله الأخير بجريدة «نيويورك تايمز» ثلاثة مسارات اعتبرها تمثل «عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط، والتي يرى أنّها بمثابة «أكبر إعادة تنظيم استراتيجي في المنطقة منذ معاهدة كامب ديفيد عام 1979».

ويعتقد الصحفي الأميركي أنه من دون هذه الاستراتيجية التي وصفها بـ«الشاملة والجريئة» فإن الأحداث في الشرق الأوسط «تعزز دور إيران، وتعزل إسرائيل وتترك قدرة أميركا على التأثير في حالة يرثى لها».

مسارات «عقيدة بايدن» تجاه الشرق الأوسط

المسار الأول للاستراتيجية الجديدة، كما يروّج لها فريدمان، يتمثل في اتخاذ بايدن «موقفًا قويًا وحازمًا تجاه إيران، بما في ذلك الانتقام العسكري القوي ضد وكلاء إيران وعملائها في المنطقة».

أما المسار الثاني، كما وصفه فريدمان، فيتضمن مبادرة دبلوماسية من جانب الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية «في أقرب وقت» في الضفة الغربية وقطاع غزة «منزوعة السلاح» ستعترف بها واشنطن. وقال الصحفي الأميركي: إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا «عندما يطوّر الفلسطينيون مجموعة من المؤسسات والقدرات الأمنية المحددة وذات المصداقية لضمان استمرار الدولة وأنها لن تتمكن أبداً من تهديد إسرائيل».

والمسار الثالث، يتضمن «تحالفًا أمنيًا أميركيًا واسع النطاق مع السعودية»، معتبرا ذلك «قد يتضمن أيضًا تطبيع المملكة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي»، لكنه اشترط «استعداد الحكومة الإسرائيلية تبني عملية دبلوماسية تؤدي إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح بقيادة سلطة فلسطينية جرى إعادة إصلاحها»، بحسب قوله.

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الصحفي الأميركي البارز يضع عملية «طوفان الأقصى» في موازاة الانتقام الإسرائيلي ويصف الأول بـ«الهمجي» والثاني بـ«الضخم»، ثم يشير في مقاله إلى «عدم قدرة الحكومة اليمينية على صياغة أي خطة لحكم غزة مع شريك فلسطيني».

ويعتبر أيضًا أن إعادة التفكير الجارية تشير إلى الإدراك أنه لم يعد بالإمكان «السماح لإيران بمحاولة إخراجنا من المنطقة»، و«دفع إسرائيل إلى الانقراض»، و«تخويف حلفائنا العرب».

فريدمان: «إسرائيل» تخسر الآن على ثلاث جبهات

يشير فريدمان إلى أن «إسرائيل» خسرت على ثلاث جبهات، أولها إعلاميًا بسبب «الخسائر في صفوف المدنيين»، ومثولها أمام محكمة العدل الدولية، وثانيها «فقدان القدرة على حفظ أمنها» دون أي خطة «لكيفية العثور على شريك فلسطيني شرعي بدون حماس»، حتى تسحب قواتها من غزة.

ثالث الخسائر بالنسبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الصحفي الأميركي هو كونها «باتت هدفا لهجوم إيراني على أربع جبهات»، وتفقد الحلفاء بسبب تعنتها في التعاطي مع الأفكار الأميركية.

في النهاية، يعتقد فريدمان أن «عقيدة بايدن استراتيجية جيوسياسية جيدة في الخارج وسياسة جيدة في الداخل»، ويشير إلى أنها قادرة على أن «تردع إيران عسكريًا وسياسيًا من خلال سحب الورقة الفلسطينية من طهران»، وتعزز قيام الدولة الفلسطينية «بشروط تتفق مع الأمن الإسرائيلي».