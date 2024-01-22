«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس جو بايدن يعتزم الدفع باتجاه ما وصفوه بـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط لفترة ما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، أملا في أن يحقق ذلك قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي تنعقد في نوفمبر من العام الجاري.

وأوضحت المصادر، كما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي أمس الأحد، أن «الخطة تقضي بأن تحصل إسرائيل على تطبيع للعلاقات مع المملكة السعودية، مقابل الموافقة على مسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية – والسماح للسلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في مرحلة ما بعد حماس في غزة».

غير أن المصادر قالت إن «الإسرائيليين ليسوا مستعدين لقبول مثل هذا الاتفاق في أي وقت قريب. لكن بالنهاية، يمكنهم قبوله، مع زيادة الضغط الأميركي والدولي الداخلي خلال الأشهر القليلة المقبلة».

تمهيد الطريق لمرحلة ما بعد حرب غزة

وأوضح موقع «أكسيوس» أن «الرئيس بايدن بحاجة إلى الاستفادة من هذا الضغط وتكثيفه، لكن من دون تنفير اليهود الأميركيين المؤيدين لإسرائيل في الداخل»، ولفت إلى أن «هذا الضغط ليس السبيل لإنهاء الحرب، لكن يهدف بشكل أكبر إلى تمهيد الطريق لما سيأتي بعدها».

وذكر أن «الإدارة الأميركية، بما فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، استغلا منتدى دافوس المنعقد في سويسرا لسرد أفكارها بشكل أكثر وضوحا، في مسعى لدفع الرأي العام العالمي».

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في حين، لفت الموقع الأميركي إلى «إحباط متنامٍ لدى بايدن بسبب رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الانخراط في مناقشات حول كيفية إعادة بناء وإدارة غزة بعد انتهاء الحرب».

وتعهد نتنياهو علانية بمواصلة الحرب على قطاع غزة لحين تحقيق أهدافه منها، مصرحا برفضه الالتزام بأي اتفاق من شأنه تسليم إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية.

صفقة كبرى في الشرق الأوسط

نتيجة لذلك، يقول موقع «إكسيوس» إن «المسؤولين الأميركيين يعملون مع وحول نتنياهو بشأن صفقة كبيرة لإرساء الاستقرار بالنهاية في المنطقة. وهم يعتقدون أن غزة بحاجة إلى سلطة فلسطينية بديلة لإدارتها، وأن تحالفا سعوديا – إسرائيليا رسميا من شأنه المساعدة في إرساء استقرار البيئة المحيطة».

ولم تخف واشنطن تحمسها لتلك الصفقة، ومساعي التطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي. واستغل وزير الخارجية الأميركي منتدى دافوس الاقتصاد، للترويج لها، حيث أكد أن «استراتيجية إدارة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب في غزة تتمثل في تتمثل في ربط التطبيع بين إسرائيل والسعودية لخلق طريق لإقامة دولة فلسطينية».

وأضاف أن «الشعب الإسرائيلي والحكومة سيتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة بشأن هذه المبادرة الدبلوماسية المحتملة لمرحلة ما بعد الحرب».

وردا على التصريحات الأميركية، أكدت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، أن «أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل سيكون مشروطا بوقف إطلاق النار في غزة، وإنشاء مسار لا يمكن الرجوع فيه صوب إقامة دولة فلسطينية».