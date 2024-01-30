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بايدن يعلن اتخاذ القرار بشأن الرد على هجوم استهدف قوات أميركية في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 06:36 مساء
بايدن يعلن اتخاذ القرار بشأن الرد على هجوم استهدف قوات أميركية في الأردن
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن، مضيفا أن إيران هي المسؤولة عن تزويد الأسلحة للهجوم.

وقال بايدن «نعم» في إجابة عن سؤال المراسلين عمّا إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن الرد. وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت إيران المسؤولة: «أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنهم يزودون الأشخاص الذين قاموا به (الهجوم) بالأسلحة »، بحسب وكالة «فرانس برس».

الردّ بـ«الطريقة الملائمة» على الهجوم بمسيّرة 
وأمس الإثنين، أكد ناطق باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ بـ«الطريقة الملائمة» على الهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن، أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، وذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.

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وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن الرئيس بايدن «سيرد» على هجوم الأحد بـ«الطريقة الملائمة»، مضيفًا: «لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعًا أوسع في الشرق الأوسط».

وأكد كيربي أن واشنطن «لا تسعى إلى حرب مع إيران»، دون أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت إدارة بايدن تعتزم ضرب الأراضي الإيرانية بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة بالأردن. وقال تعليقًا على الهجوم الذي اتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفه: «شكّل هذا الهجوم تصعيدًا، ولا تخطئوا بشأن ذلك، ويتطلب ردًا».

الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سورية
لكن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، قال إن الهجوم على القوات الأميركية، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين، وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وأوضح الوزير لقناة «المملكة» الرسمية أن «الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن»، مضيفا: «الهجوم استهدف قاعدة التنف في سورية».

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