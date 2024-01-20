  • Alwasat News
Atwasat

عواصف شتوية تضرب الولايات المتحدة وتودي بالعشرات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 10:20 صباحا
عواصف شتوية تضرب الولايات المتحدة وتودي بالعشرات
تساقط الثلج في نيويورك خلال عاصفة شتوية، 19 يناير 2024 (أ ف ب)
alwasat radio

لقى 50 شخصا حتفهم، خلال الأسبوع الماضي، إثر عواصف عنيفة ودرجات حرارة صقيعية اجتاحت الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام أميركية الجمعة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد، الجمعة، في أحدث تنبيهاتها: «رياح قطبية جديدة ستجلب درجات حرارة باردة ورياحا خطيرة إلى منطقة السهول ووادي ميسيسيبي بشرق الولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

8 قتلى في عواصف على الساحل الجنوبي الشرقي للهند قبل وصول الإعصار ميشاونغ
العواصف تقتل شخصين وتقطع التيار الكهرباء عن مناطق واسعة في شرق الولايات المتحدة

وتسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيرن، بينما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأميركيين من سوء الأحوال الجوية.

وأكدت سلطات الصحة في تينيسي، الولاية الجنوبية، 14 وفاة مرتبطة بالطقس، بينما لقيت خمس نساء كنّ عائدات من الحج في مكة حتفهن بحادث مرور على طريق سريع في بنسلفانيا الثلاثاء، بحسب الشرطة.

الطقس السيئ يمتد إلى الجنوب الأميركي
وسُجلت خمس وفيات مرتبطة بالطقس في كنتاكي، حسبما أعلن حاكم الولاية آندي بيشير، في بيان الجمعة، بينما قضى ثلاثة أشخاص في أوريغون صعقا جراء سقوط كابل كهرباء على سيارتهم المتوقفة خلال عاصفة جليدية الأربعاء، بحسب جهاز الإطفاء في بورتلاند.

كما تسببت العاصفة الثلجية في انقطاع الكهرباء عن 75000 مشترك في أوريغون بدءا من مساء الجمعة، بحسب مرصد «باور أوتدج» المختص، بينما أعلن حاكم الولاية حالة طوارئ.

وأفيد عن وفيات في ولايات: إيلينوي وكنساس ونيوهامبشر ونيويورك وويسكونسن وواشنطن، حيث يُعتقد أن خمسة أشخاص قضوا بسبب البرد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في سياتل.

وضربت العواصف الثلجية مناطق عدة من البلاد مثل الشمال الغربي المطلّ على المحيط الهادئ، وجبال روكي، وأجزاء من نيو إنغلاند بشمال الشرق، ولا سيما غرب نيويورك، حيث قال خبراء الأرصاد إن نحو 1.9 متر من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال خمسة أيام هذا الأسبوع.

وبينما امتدت درجات الحرارة الصقيعية إلى الجنوب الأميركي غير المعتاد على مثل هذا الشتاء القاسي، تستعد مناطق من الولايات المتحدة لمزيد من الأحوال الجوية القاسية في نهاية الأسبوع.

وقد شهدت حركة الطيران فوضى، الجمعة أيضا، مع إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية في الولايات المتحدة، وتأخر أكثر من 8000، بحسب موقع «فلايت أوير» المختص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق (فيديو)

كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق ...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
العراق يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته بكأس آسيا

العراق يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته بكأس آسيا
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد

اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
كييف: 95% من قطع الغيار بالأسلحة الروسية غربية والمطلوب وقفها

كييف: 95% من قطع الغيار بالأسلحة الروسية غربية والمطلوب وقفها
جريدة «الوسط»: حراك العام الجديد نحو إنهاء الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حراك العام الجديد نحو إنهاء الانسداد السياسي
مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة

مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة
في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى

في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تستدعي سفير فرنسا بسبب دورها «المتزايد» في أوكرانيا
روسيا تستدعي سفير فرنسا بسبب دورها «المتزايد» في أوكرانيا
في مكالمة هاتفية: باكستان وإيران تتفقان على «التهدئة»
في مكالمة هاتفية: باكستان وإيران تتفقان على «التهدئة»
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتانياهو أنه «ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية»
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتانياهو أنه «ما زال يؤمن بإمكانية إقامة...
بدء عودة الاتصالات تدريجيًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة
بدء عودة الاتصالات تدريجيًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة
البيت الأبيض «قلق بالغ» إزاء تقارير عن مقتل أميركي في الضفة الغربية
البيت الأبيض «قلق بالغ» إزاء تقارير عن مقتل أميركي في الضفة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
المزيد
أوروبا تسرع إنتاج الذخيرة استجابة لمطالب أوكرانيا
أوروبا تسرع إنتاج الذخيرة استجابة لمطالب أوكرانيا...
عواصف شتوية تضرب الولايات المتحدة وتودي بالعشرات
عواصف شتوية تضرب الولايات المتحدة وتودي بالعشرات...
13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين
13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين...
البيت الأبيض «قلق بالغ» إزاء تقارير عن مقتل أميركي في الضفة الغربية
البيت الأبيض «قلق بالغ» إزاء تقارير عن مقتل أميركي في الضفة ......
بدء عودة الاتصالات تدريجيًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة
بدء عودة الاتصالات تدريجيًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة...
المزيد