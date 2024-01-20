عواصف شتوية تضرب الولايات المتحدة وتودي بالعشرات

القاهرة - بوابة الوسط

لقى 50 شخصا حتفهم، خلال الأسبوع الماضي، إثر عواصف عنيفة ودرجات حرارة صقيعية اجتاحت الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام أميركية الجمعة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد، الجمعة، في أحدث تنبيهاتها: «رياح قطبية جديدة ستجلب درجات حرارة باردة ورياحا خطيرة إلى منطقة السهول ووادي ميسيسيبي بشرق الولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيرن، بينما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأميركيين من سوء الأحوال الجوية.

وأكدت سلطات الصحة في تينيسي، الولاية الجنوبية، 14 وفاة مرتبطة بالطقس، بينما لقيت خمس نساء كنّ عائدات من الحج في مكة حتفهن بحادث مرور على طريق سريع في بنسلفانيا الثلاثاء، بحسب الشرطة.

الطقس السيئ يمتد إلى الجنوب الأميركي

وسُجلت خمس وفيات مرتبطة بالطقس في كنتاكي، حسبما أعلن حاكم الولاية آندي بيشير، في بيان الجمعة، بينما قضى ثلاثة أشخاص في أوريغون صعقا جراء سقوط كابل كهرباء على سيارتهم المتوقفة خلال عاصفة جليدية الأربعاء، بحسب جهاز الإطفاء في بورتلاند.

كما تسببت العاصفة الثلجية في انقطاع الكهرباء عن 75000 مشترك في أوريغون بدءا من مساء الجمعة، بحسب مرصد «باور أوتدج» المختص، بينما أعلن حاكم الولاية حالة طوارئ.

وأفيد عن وفيات في ولايات: إيلينوي وكنساس ونيوهامبشر ونيويورك وويسكونسن وواشنطن، حيث يُعتقد أن خمسة أشخاص قضوا بسبب البرد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في سياتل.

وضربت العواصف الثلجية مناطق عدة من البلاد مثل الشمال الغربي المطلّ على المحيط الهادئ، وجبال روكي، وأجزاء من نيو إنغلاند بشمال الشرق، ولا سيما غرب نيويورك، حيث قال خبراء الأرصاد إن نحو 1.9 متر من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال خمسة أيام هذا الأسبوع.

وبينما امتدت درجات الحرارة الصقيعية إلى الجنوب الأميركي غير المعتاد على مثل هذا الشتاء القاسي، تستعد مناطق من الولايات المتحدة لمزيد من الأحوال الجوية القاسية في نهاية الأسبوع.

وقد شهدت حركة الطيران فوضى، الجمعة أيضا، مع إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية في الولايات المتحدة، وتأخر أكثر من 8000، بحسب موقع «فلايت أوير» المختص.