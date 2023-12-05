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8 قتلى في عواصف على الساحل الجنوبي الشرقي للهند قبل وصول الإعصار ميشاونغ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 01:36 مساء
8 قتلى في عواصف على الساحل الجنوبي الشرقي للهند قبل وصول الإعصار ميشاونغ
امرأة تسير وسط شارع غمرته المياه بسبب الامطار الغزيرة في شيناي بالهند، 4 ديسمبر 2023.. (أ ف ب)
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قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، في عواصف ضربت الساحل الجنوبي الشرقي في الهند، قبل أن يصل الإعصار ميشاونغ إلى اليابسة، على ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار ساحل ولاية أندرا براديش ظهر الثلاثاء (06,30 بتوقيت غرينتش) على شكل «عاصفة إعصارية قوية»، مصحوبة برياح قد تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية.

ويُتوقّع حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى 1,5 متر فوق مستوى سطح البحر، عندما يصل الإعصار إلى اليابسة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الهندية، التي حذرت من «أمطار غزيرة بشكل استثنائي» في بعض المناطق، بحسب وكالة «فرانس برس».

«أسوأ عاصفة في تاريخنا الحديث»
وفي مادراس عاصمة ولاية تاميل نادو، قُتل ثمانية أشخاص غرقًا أو صعقًا بالكهرباء أو بعد سقوط شجرة أو جدار عليهم، حسبما أفادت الشرطة الثلاثاء في بيان.

وقال رئيس حكومة ولاية تاميل نادو م.ك. ستالين، مساء الإثنين في بيان، «نواجه أسوأ عاصفة في تاريخنا الحديث».

واقتُلعت أشجار وجُرفت مركبات بسبب الأمطار الغزيرة، بحسب صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشوهدت سيارات تطفو وسط سيول وغمرت المياه، منازل وشوهد تمساح يسبح في شوارع المدينة.

- فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي الشرقي للهند قرب مدينة باباتلا على مسافة 300 كيلومتر بين مدينتي نيلور وماشيليباتنام، على تخف قوته مساء الثلاثاء.

وأكّد وزير الداخلية أميت شاه، أن الحكومة «مستعدة لتوفير كل المساعدات اللازمة لولاية أندرا براديش»، في وقت نُشرت فرق إنقاذ فيما لا تزال أخرى «على أهبة الاستعداد للتعبئة إذا لزم الأمر».

ويحذر العلماء من أن العواصف أصبحت أكثر قوة، مع ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب التغير المناخي.

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