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العواصف تقتل شخصين وتقطع التيار الكهرباء عن مناطق واسعة في شرق الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 08:49 صباحا
العواصف تقتل شخصين وتقطع التيار الكهرباء عن مناطق واسعة في شرق الولايات المتحدة
عمال الإنقاذ يؤدون عملهم قرب مبنى لحقت به أضرار كبيرة جراء ضربة روسية في بوكروفسك في أوكرانيا، 8 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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ضربت عواصف قوية مناطق واسعة من شرق الولايات المتحدة الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، فيما حرم مئات آلاف الأشخاص من الكهرباء وألغيت آلاف الرحلات أو تأجلت.

واجتاحت الأمطار والرياح العاتية والبَرَد، معظم مناطق ساحل الولايات المتحدة الشرقي من ألاباما إلى نيويورك، حيث صدرت تحذيرات من الطقس مع خطر وقوع زوابع من شأنها أن تؤثر على ملايين الأشخاص، بحسب وكالة «فرانس برس»

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية «خطرا معتدلا» من عواصف خطرة مع رياح يمكن أن تزيد سرعتها عن 128 كيلومترا في الساعة.

ونصحت الوكالة السكان في بالتيمور وواشنطن على شبكات التواصل الاجتماعي بـ«البقاء متنبهين للظروف المناخية والتأكد من تلقي الانذارات المتعلقة بالطقس».

وتراجعت معظم مخاطر الطقس القصوى مساء الاثنين، وواجهت بعض المناطق خطر فيضانات فيما تواصل هطول الأمطار.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أنه جرى الإبلاغ عن حبات بَرَد يبلغ قطرها 11,5 سنتمترا في فرجينيا.

- 24 قتيلا جراء الأعاصير والعواصف في الولايات المتحدة

وفي ألاباما توفي رجل يبلغ من العمر 28 عاما بعدما أصابته صاعقة في موقف للسيارات في منطقة صناعية، كما أفادت محطة «ايه بي سي» التلفزيونية.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية، قتل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما إثر سقوط شجرة أمام منزل جديه بحسب ما ذكرت محطة «سي بي إس» المحلية.

إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية أميركية
ومساء الإثنين، حرم أكثر من 700 ألف شخص من الكهرباء على الساحل الشرقي بحسب موقع poweroutage.us.

وجرى إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية أميركية وتأخير أكثر من ثمانية آلاف أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي واشنطن أرسلت الوكالات الفدرالية موظفيها إلى منازلهم عند الساعة الثالثة بعد الظهر تحسبا لوقوع عواصف.

ووقعت هذه العواصف في معظم أنحاء جنوب الولايات المتحدة، خصوصا تكساس ولويزيانا وفلوريدا، حيث من المتوقع أن تضرب موجات حر مع حرارة يمكن ان تصل الى 42 درجة مئوية حتى الثلاثاء.

ويرى علماء أن التغير المناخي أدى الى تفاقم شدة وتواتر الظواهر الجوية القوية في العالم.

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