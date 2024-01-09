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ترامب يحذر من خطر «فوضى» إذا استمرت ملاحقته قضائيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 07:53 مساء
ترامب يحذر من خطر «فوضى» إذا استمرت ملاحقته قضائيا
دونالد ترامب، خلال إحدى جلسات محاكمته. (الإنترنت)
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حذر دونالد ترامب الثلاثاء من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسًا سابقًا والمرشح الجمهوري الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى «فوضى» في الولايات المتحدة.

وصرح ترامب للصحفيين «أعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة للرئيس الديمقراطي جو بايدن». وإذ أشار إلى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفًا «ستعم البلاد الفوضى إنها سابقة سيئة جدًا»، بحسب «فرانس برس».

يبذل المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2024 كل ما في وسعه، لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع، وفقًا لـ«فرانس برس».

رفض الطلب الأول لتأكيد الحصانة
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي تترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبًا أول من أجل تأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسًا سابقًا من ملاحقات جنائية.

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، بدءا من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي، لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، حيث ستبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير، وقد تستمر حتى يونيو. 

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ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ«حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به في أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن العشرين تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.

 إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية
ويقول المحامون أيضًا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، الذي حاول خلاله المئات من أنصاره اقتحام مقر الكونغرس.

وخلُصت القاضية تشوتكان في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية ضد رئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية. وقالت: «السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كقائد لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه».

لكن الاستئناف الذي تقدم به محاموه أوقف الإجراء، ما قد يتسبب في إحداث تعديلات على الجدول الزمني لهذه المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس، حسبما قال المدعي الخاص المكلف هذه القضية جاك سميث.

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