  • Alwasat News
Atwasat

جولة انتخابية لترامب في آيوا في الذكرى الثالثة لهجوم الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 06:01 مساء
جولة انتخابية لترامب في آيوا في الذكرى الثالثة لهجوم الكابيتول
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ولاية آيوا تمهيدًا للانتخابات الرئاسية، 5 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

يقوم دونالد ترامب بجولة انتخابية، السبت، في ولاية آيوا مع تجمّعين في الذكرى الثالثة لاقتحام الكابيتول في واشنطن وهو حدث ينقسم بشأنه الناخبون الأميركيون.

وتنظم هذه الولاية الواقعة في الوسط الغربي للولايات المتحدة في 15 يناير مجالسها الانتخابية الشعبية «كوكوس» لتنطلق بذلك الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في خريف هذه السنة، ما يمنحها منذ نصف قرن وزنًا كبيرًا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب «فرانس برس».

 ترامب يتهم بايدن بـ«إثارة المخاوف» 
وسيواجه الجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض رغم توجيه أربعة اتهامات قضائية إليه على المستوى الفدرالي حكم الناخبين عليه في غضون ثمانية أيام للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير 2021 في أجواء صاخبة.

دون أن يتفوه بكلمة بشأن هجوم أنصاره على الكابيتول في السادس من يناير 2021، وصل دونالد ترامب، الجمعة، إلى ولاية آيوا حيث سيلقي كلمة في تجمّع انتخابي عند الساعة الواحدة من ظهر السبت (18,00 بتوقيت غرينتش) في مدينة نيوتن ثمّ في مدرسة في مدينة كلينتون على الحدود مع ولاية إيلينوي.

-  بايدن يدشن حملته الانتخابية بمهاجمة ترامب: مستعد للتضحية بالديمقراطية الأميركية
-  المحكمة العليا تستمع إلى استئناف ترامب ضد قرار منعه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو

في مدينة سيوكس سنتر، الجمعة، اتهم ترامب بايدن بـ«إثارة المخاوف» بعد خطاب وصفه بأنه «مثير للشفقة» ألقاه الرئيس الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا قارن فيه خطاب الملياردير الجمهوري بخطاب «ألمانيا النازية». 

«العنف السياسي»
وقال ترامب «في غضون عشرة أيام، سيدلي سكان هذه الولاية بأهم صوت في حياتهم»، معتبرًا أن ظروف الحملة الانتخابية للعام 2024 وتحدياتها «أكثر» أهمية ممّا كانت عليه في العام 2016 حين فاز بالرئاسة.

رغم الاتهامات القضائية الموجهة إليه وخطر السجن بسبب محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، تمنح استطلاعات الرأي 60% من أصوات الجمهوريين لدونالد ترامب في مواجهة منافسَيه الرئيسيين نيكي هايلي ورون ديسانتيس في تقدّم غير مسبوق.

ففي ولاية آيوا وعدد من الولايات المحافظة الأخرى يتمتع الملياردير السبعيني الذي أحدث تحولات في المشهد السياسي الأميركي في أقل من عشرة أعوام بقاعدة جماهيرية وفية جدًا قادرة على غضّ النظر عن مشاكله القضائية.

ولا يزال الهجوم على مقر الكونغرس قبل ثلاثة أعوام يثير انقسامًا عميقًا في الولايات المتحدة، حيث يعتقد 25% من الأميركيين و44% من الناخبين المؤيدين لترامب أن مكتب التحقيقات الفدرالي وراء هذا الهجوم، حسبما أظهر استطلاع أجرته جريدة «واشنطن بوست» وجامعة «ميريلاند» ونُشر هذا الأسبوع.

وأكد بايدن، الجمعة، أن ترامب وأنصاره يتوسّلون «العنف السياسي». وقال إن «ترامب وأنصاره (من مؤيدي شعار: فلنعد إلى أميركا عظمتها) لا يتبنون العنف السياسي فحسب، بل يستخفون به».

ترامب يمثل أمام القضاء
ومن المقرّر أن يمثل ترامب أمام القضاء في واشنطن في الرابع من مارس بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات، كما يواجه اتهامات بالابتزاز في جورجيا حيث سعى لقلب نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية بعد هزيمته.

وتجري في اليوم التالي، أي في الخامس من مارس، نحو 15 ولاية بينها ماين وكولورادو الانتخابات التمهيدية، وهو ما يُعرف أيضاً بـ«الثلاثاء الكبير» عندما يتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.

وقدّم بايدن الذي يتخلّف عن ترامب بهامش قليل في استطلاعات الرأي الأخيرة منافسه الجمهوري على أنه تهديد للبلاد في خطاب ألقاه قرب فالي فورج في ولاية بنسلفانيا، وهو موقع تاريخي في الولايات المتحدة، إذ كان أحد المعسكرات الرئيسية للجيش خلال حرب الاستقلال.

واتهم بايدن ترامب باستخدام خطاب «ألمانيا النازية»، قائلا إن الرئيس الجمهوري السابق «يتحدث عن دماء الأميركيين المسمومة، مستخدما بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»

«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» ...
وزيرة خارجية فرنسا: غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد مستقبلها
وزيرة خارجية فرنسا: غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد ...
روسيا تعلن إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق القرم
روسيا تعلن إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق القرم
وزير المالية البريطاني: هجمات الحوثيين على السفن تؤثر في اقتصادنا
وزير المالية البريطاني: هجمات الحوثيين على السفن تؤثر في اقتصادنا
تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط.. وتصفه بـ«تهديد خطير»
تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط.. وتصفه بـ«تهديد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف...
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن ......
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
المزيد
جولة انتخابية لترامب في آيوا في الذكرى الثالثة لهجوم الكابيتول
جولة انتخابية لترامب في آيوا في الذكرى الثالثة لهجوم ......
صدمة جديدة للتجارة العالمية جراء الطقس السيئ وتداعيات العدوان على غزة
صدمة جديدة للتجارة العالمية جراء الطقس السيئ وتداعيات ......
كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ
كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ...
تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط.. وتصفه بـ«تهديد خطير»
تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط.. وتصفه ......
وزير المالية البريطاني: هجمات الحوثيين على السفن تؤثر في اقتصادنا
وزير المالية البريطاني: هجمات الحوثيين على السفن تؤثر في ......
المزيد