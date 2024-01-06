  • Alwasat News
Atwasat

المحكمة العليا تستمع إلى استئناف ترامب ضد قرار منعه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 12:47 صباحا
المحكمة العليا تستمع إلى استئناف ترامب ضد قرار منعه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وافقت المحكمة العليا الأميركية على الاستماع إلى استئناف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد القرار القاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في كولورادو، وهو القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الولاية.

وقالت المحكمة العليا في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الجمعة، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير المقبل..

اتهامات بايدن لترامب: مستعد للتضحية بالديمقراطية
من جانبه، اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، منافسه دونالد ترامب بأنه مستعد لـ«التضحية بالديمقراطية الأميركية»، وذلك خلال خطابه في بنسلفانيا عشية الذكرى الثالثة للهجوم على «الكابيتول».

وقال بايدن، الجمعة، مدشنا حملته للانتخابات الرئاسية في 2024: «فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل. إنه مستعد للتضحية بديمقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة».

وأضاف بايدن البالغ من العمر 81 عامًا: «ترامب وانصاره (من مؤيدي شعار (فلنجعل أميركا عظيمة مجددا) لا يتبنون العنف السياسي فحسب، بل يجعلونه مادة للضحك».

بعد ذلك، رد ترامب بقوله أمام أنصاره في أيوا، الجمعة: إن سجلّ بايدن هو عبارة عن «سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل... لهذا السبب نظّم جو المحتال في بنسلفانيا اليوم حملة مثيرة للشفقة لإشعال المخاوف (ضدي)». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين

مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين
«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»

«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)

آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة

شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة
داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي

داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي
«نزهة إيطاليا التي لم تتحقق».. قناة الوسط (WTV) تبث الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا» الجمعة

«نزهة إيطاليا التي لم تتحقق».. قناة الوسط (WTV) تبث الحلقة الخامسة من «مئوية ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني

أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب

دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تعلن إسقاط 21 مسيّرة خلال هجوم روسي ليلي
أوكرانيا تعلن إسقاط 21 مسيّرة خلال هجوم روسي ليلي
«ميرسك» تعلن تحويل مسار سفنها من البحر الأحمر الى رأس الرجاء الصالح
«ميرسك» تعلن تحويل مسار سفنها من البحر الأحمر الى رأس الرجاء ...
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب
بلينكن يصل تركيا في مستهل جولته بالمنطقة
بلينكن يصل تركيا في مستهل جولته بالمنطقة
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع وسوء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف...
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن ......
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
المزيد
المحكمة العليا تستمع إلى استئناف ترامب ضد قرار منعه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو
المحكمة العليا تستمع إلى استئناف ترامب ضد قرار منعه من خوض ......
بايدن يدشن حملته الانتخابية بمهاجمة ترامب: مستعد للتضحية بالديمقراطية الأميركية
بايدن يدشن حملته الانتخابية بمهاجمة ترامب: مستعد للتضحية ......
الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى وقف أفعالها «المزعزعة للاستقرار»
الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى وقف أفعالها ......
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع ......
بلينكن يصل تركيا في مستهل جولته بالمنطقة
بلينكن يصل تركيا في مستهل جولته بالمنطقة...
المزيد