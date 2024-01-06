المحكمة العليا تستمع إلى استئناف ترامب ضد قرار منعه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت المحكمة العليا الأميركية على الاستماع إلى استئناف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد القرار القاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في كولورادو، وهو القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الولاية.

وقالت المحكمة العليا في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الجمعة، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير المقبل..

اتهامات بايدن لترامب: مستعد للتضحية بالديمقراطية

من جانبه، اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، منافسه دونالد ترامب بأنه مستعد لـ«التضحية بالديمقراطية الأميركية»، وذلك خلال خطابه في بنسلفانيا عشية الذكرى الثالثة للهجوم على «الكابيتول».

وقال بايدن، الجمعة، مدشنا حملته للانتخابات الرئاسية في 2024: «فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل. إنه مستعد للتضحية بديمقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة».

وأضاف بايدن البالغ من العمر 81 عامًا: «ترامب وانصاره (من مؤيدي شعار (فلنجعل أميركا عظيمة مجددا) لا يتبنون العنف السياسي فحسب، بل يجعلونه مادة للضحك».

بعد ذلك، رد ترامب بقوله أمام أنصاره في أيوا، الجمعة: إن سجلّ بايدن هو عبارة عن «سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل... لهذا السبب نظّم جو المحتال في بنسلفانيا اليوم حملة مثيرة للشفقة لإشعال المخاوف (ضدي)».