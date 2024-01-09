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ترامب أمام محكمة الاستئناف لمنحه حصانة في قضية الانتخابات الرئاسية 2020

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 04:03 مساء
ترامب أمام محكمة الاستئناف لمنحه حصانة في قضية الانتخابات الرئاسية 2020
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في كلينتون بولاية آيوا في السادس من يناير 2024 (أ ف ب)
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يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في واشنطن، للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

يبذل المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2024 كل ما في وسعه، لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع، وفقا لـ «فرانس برس».

رفض الطلب الأول لتأكيد الحصانة
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول من أجل تأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، بدءا من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلّب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي، لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، حيث ستبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير، وقد تستمر حتى يونيو. 

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ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ«حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به في أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينات القرن العشرين تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.

ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، الذي حاول خلاله المئات من أنصاره اقتحام مقر الكونغرس.

وخلُصت القاضية تشوتكان في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية ضد رئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكّل محاكمة جنائية.

وقالت: «السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كقائد لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه».

لكن الاستئناف الذي تقدم به محاموه أوقف الإجراء، ما قد يتسبب في إحداث تعديلات على الجدول الزمني لهذه المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس، حسبما قال المدعي الخاص المكلف هذه القضية جاك سميث.

وأعلن ترامب، الإثنين على منصته «تروث سوشيال»، عزمه حضور جلسة الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف. وقال: «أقل ما يحق لي هو الحصانة الرئاسية من لوائح الاتهام الزائفة لبايدن!»، مبررا مرة أخرى أفعاله المثيرة للجدل بحرصه على مكافحة التزوير المفترض للانتخابات.

ويدين الرئيس السابق ما يعتبره «تدخلا انتخابيا»، ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.

بينما حذر المدعون في مرافعاتهم المكتوبة من المخاطر التي قد يشكلها الاعتراف بحصانة دونالد ترامب. وقالوا: «يمكن أن يعرض غياب ملاحقة جنائية محتملة لرئيس يسعى بشكل غير قانوني إلى أن يبقى في السلطة بوسائل إجرامية الرئاسة بحد ذاتها، وأسس نظام حكمنا الديمقراطي، للخطر».

وفي منتصف ديسمبر، لجأ المدعي الفدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.

ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، التي عيّن ترامب عددًا من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.

الحذر من دخول الساحة السياسية
وسيتعين على قضاة المحكمة العليا التسعة أن يختاروا ما إذا كانوا سيغامرون بدخول الساحة السياسية، أو الامتناع عن ذلك بحذر.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترامب السجن، ولا إمكانية عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات، وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه «ضحية اضطهاد سياسي».

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