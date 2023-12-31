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روسيا تعلن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية ردّا على ضربة بيلغورود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 11:53 صباحا
روسيا تعلن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية ردّا على ضربة بيلغورود
آثار القصف الروسي على كييف, الاثنين 10 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
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أعلنت موسكو الأحد، أنها استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في سلسلة هجمات بمسيّرات نُفّذت ليلا، ردا على الضربة الأوكرانية التي استهدفت مدينة بيلغورود أمس.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنها ضربت «مراكز صناعة قرار ومنشآت عسكرية» في مدينة خاركيف (شمال شرق)، بعدما ذكرت كييف أنه تم استهداف مقاهٍ ومبان سكنية وفنادق، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كييف تدمير 21 من 49 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد»، أطلقتها روسيا ليلا، مضيفة أن ستة صواريخ موجّهة استهدفت أيضا مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام، بأن المسيّرات استهدفت خصوصا «خطوط الدفاع الأمامية ومنشآت مدنية وعسكرية ومرتبطة بالبنى التحتية في المناطق الواقعة على خط الجبهة»، ولم توضح إن كانت الصواريخ الستة أصابت أهدافها.
 

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