واشنطن توافق على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية بقيمة مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري ومعدات ذات صلة للسعودية، مقدمة من الحكومة الأميركية أو مقاولين بقيمة تقدر بمليار دولار.

وقال «البنتاغون»، في بيان، إن السعودية «طلبت مواصلة برنامج تدريبي شامل داخل وخارج المملكة»، يشمل «التدريب على الطيران، والتدريب التقني، والتعليم العسكري المهني، وتدريبات للفرق المتجولة، ومساعدة فنية للفرق الميدانية، وخدمات تدريبية ممتدة»، بحسب وكالة «رويترز».

ومع بداية الأيام الأولى لإدارته، جمد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيع الأسلحة الهجومية الأميركية مثل الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية في خضم الحرب بين التحالف الذي تقوده الرياض والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، إن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة «كبرى» للسعودية في عهد الرئيس جو بايدن، من خلال بيع 280 صاروخا جو-جو بما يصل إلى 650 مليون دولار.

«تحسين أمن بلد صديق»

وأشار «البنتاغون»، إلى أن البرنامج التدريبي للقوات المسلحة السعودية، ومنها سلاح الجو سيشمل التدريب على «تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، وقوانين النزاعات المسلحة، وحقوق الإنسان، والقيادة والسيطرة، كما يمكن أن يتضمن الدعم الطبي».

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وأوضحت وزارة الدفاع أن عملية البيع المحتملة ستدعم «أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي»، لافتةً إلى أن ذلك يأتي من خلال «تحسين أمن بلد صديق يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط».

ولفتت إلى أن البيع سيؤدي كذلك إلى «تحسين قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وزيادة إمكانية التشغيل المتبادل مع الولايات المتحدة»، مبينةً أن التدريب سيساعد الرياض على «تعزيز الأمن في المنطقة وتحسين كفاءة القوات الجوية الملكية السعودية».