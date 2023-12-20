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«الأغذية العالمي»: وصول أول قافلة مساعدات من الأردن قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 03:03 مساء
«الأغذية العالمي»: وصول أول قافلة مساعدات من الأردن قطاع غزة
شعار برنامج الأغذية العالمي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة آتية من الأردن، هي الأولى تصل مباشرة من المملكة إلى القطاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأورد البرنامج في بيان «قامت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء، بنقل أكثر من 750 طنًا متريًا من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة»، وفق وكالة فرانس برس.

وأكد أنها «المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرةً من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من أكتوبر»، وأن ذلك جرى بعد «أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف».
 

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