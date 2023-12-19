القضاء السويدي يؤيد حكم المؤبد للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري

القاهرة - بوابة الوسط

أيدت محكمة استئناف في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، الحكم المؤبد الصادر بحق مسؤول السجون الإيراني السابق حميد نوري، لاتهامه بالضلوع في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران العام 1988.

وجاء في بيان لمحكمة الاستئناف أنها «تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية»، الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد بحق نوري «بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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واعتقل حميد نوري (62 عامًا) في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم، حيث يقول معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه من أجل توقيفه ومحاكمته عملا بالولاية القضائية العالمية التي تخوّل القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.

وفي يوليو 2022 حكم عليه القضاء السويدي بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمتي «ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي» و«جرائم قتل».





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