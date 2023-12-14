ألمانيا تزعم اعتقال 4 أعضاء من حماس بتهمة التخطيط لاعتداءات

زعمت النيابة الفيدرالية الألمانية المكلفة بقضايا الإرهاب، الخميس، أنها القت القبض على 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس في برلين وهولندا، بتهمة التخطيط لـ«اعتداءات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا».
جمع أسلحة في برلين
وقالت النيابة في بيان إن الموقوفين الأربعة الذين يشتبه بأنهم أعضاء في حماس منذ وقت طويل، كلفوا خصوصًا بجمع أسلحة في برلين تمهيدًا لتنفيذ اعتداءات محتملة.
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وفي السياق ذاته، زعمت إسرائيل الخميس أن المشتبهين الذين أوقفتهم السلطات الدنماركية كانوا يعلمون «لصالح حماس» بعد إعلان كوبنهاغن تنفيذ عمليات توقيف.
أجهزة الأمن الدنماركية تعتقل 7 أشخاص
وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن أجهزة الأمن الدنماركية «اعتقلت 7 أشخاص يعملون لصالح منظمة حماس».
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