إردوغان من ألمانيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتوقف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة أن توقف قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوافق على وقف لإطلاق النار في حربها مع حماس، وذلك خلال زيارته ألمانيا اليوم الجمعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، بعد لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الألماني: «إردوغان شدد على ضرورة أن تتوقف هجمات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وأن رد فعل العالم أجمع ضد انتهاكات حقوق الانسان مهم»، مؤكدا أنه «يجب أن يجرى تطبيق وقف لإطلاق النار فورا».

- رئيس ألمانيا يؤكد لإردوغان دعم برلين للاحتلال الإسرائيلي في غزة

وردا على ذلك، أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لنظيره رجب طيب إردوغان دعم برلين الاحتلال الإسرائيلي في غزة، و«حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها»، في إشارة إلى دعم برلين العدوان المتواصل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الاحتلال يهاجم غزة بدعم غربي

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عنيفة على المدنيين العزل في قطاع غزة بحجة القضاء على حركة حماس، في عملية تحظى بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرغم من خرقها الواضح القوانين والأعراف الإنسانية والقواعد الحاكمة النظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية العنيفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، وإصابة ونزوح آلاف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير الكثير في العمارات السكنية والمرافق المدنية بكل أنحاء القطاع.