رئيس ألمانيا يؤكد لإردوغان دعم برلين الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لنظيره رجب طيب إردوغان، الذي يزور برلين اليوم الجمعة، دعم برلين الاحتلال الإسرائيلي في غزة، و«حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها»، وذلك بعد تصريحات للرئيس التركي بشأن هجمات دولة الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت ناطقة باسم الرئيس الألماني عبر منصة «إكس»: «نظرا للتصريحات التركية الأخيرة بشأن النزاع في الشرق الأوسط، أوضح الرئيس فرانك فالتر شتانماير موقف ألمانيا»، مؤكدا من خلاله «حق إسرائيل في الوجود، بالإضافة إلى حقها في الدفاع عن نفسها».

الاحتلال يهاجم غزة بدعم غربي

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عنيفة على المدنيين العزل في قطاع غزة بحجة القضاء على حركة حماس، في عملية تحظى بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرغم من خرقها الواضح القوانين والأعراف الإنسانية والقواعد الحاكمة النظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية العنيفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، وإصابة ونزوح آلاف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير الكثير في العمارات السكنية والمرافق المدنية بكل أنحاء القطاع.