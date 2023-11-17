إردوغان: قوات الاحتلال قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يزور ألمانيا اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت آلاف الفلسطينيين وقصفت المستشفيات ودور العبادة والكنائس، معربا عن انزعاجه من الدعم الغربي للعدوان المتواصل منذ السابع من أبريل الماضي، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: «هل قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين؟ نعم قتلت. هل تقصف المستشفيات ودور العبادة والكنائس؟ نعم تقصف. إنني كمسلم منزعج من هذا العدوان».

قصف المستشفيات أو قتل الأطفال ليس مذكورا في التوراة

وأضاف: «قصف المستشفيات أو قتل الأطفال ليس مذكورا في التوراة. لا يمكنكم القيام بذلك». وتابع: «إذا ظلت أيدينا وأذرعنا وألسنتنا مقيدة فلا يمكن أن ندافع عن أنفسنا أمام التاريخ، ولا ينبغي أن نقيّم الحرب الإسرائيلية ـ الفلسطينية تحت تأثير سيكولوجية المديونية».

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كما أكد أردوغان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي «قتلت حتى الآن حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن. لقد دمروا كل شيء. تقريبا لم يبق مكان اسمه غزة»، لافتا إلى أن تركيا وألمانيا لو استطاعتا «معا تحقيق هدنة إنسانية، لتمكنّا من إنقاذ المنطقة من طوق النار هذا».

الأولويات الحالية في غزة

وشدد إردوغان على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية، لضمان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، منتقدا دعم القوى الغربية العدوان المتواصل في غزة على الرغم من العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين تقتلهم قوات الاحتلال دون أن يحاسبها أحد.

وبيّن الرئيس التركي أن ما حدث منذ السابع من أكتوبر «أظهر لنا مرة أخرى أن حل الدولتين على أساس حدود 1967 أصبح الآن لا مفر منه»، موضحا أن الأولويات الحالية التي يتعين على الجميع تنفيذها في غزة هي «تحقيق وقف إطلاق نار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل».