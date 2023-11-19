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إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في غزة «حقيقة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 07:07 مساء
إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في غزة «حقيقة»
خامنئي في مركز تطوير القوات الجوية التابع للحرس الثوري. (الإنترنت)
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قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد إن «هزيمة» الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة «حقيقة»، وتؤشر على «فشل» الدول الغربية.

وتحدث المرشد الأعلى خلال زيارة قام بها لمركز تطوير القوات الجوية التابع للحرس الثوري، جرى خلالها الكشف عن نسخة جديدة من الصاروخ الباليستي فرط الصوتي «فاتح 2»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

«هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة»
وأكد خامنئي بحسب ما نقلت الوكالة الإيرانية عنه أن «هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة، ودخول المستشفيات أو بيوت الناس لا يشكل انتصارًا، لأن النصر يعني هزيمة الطرف الآخر، وهو ما لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقه حتى الآن ولن يتمكن في المستقبل أيضًا». وبحسب المرشد فإن «هذا الفشل يعني فشل أميركا والدول الغربية أيضًا».

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واعتبر أن «الصهاينة يعتبرون أنفسهم أعلى من جميع الأعراق وانطلاقًا من هذه النزعة قتلوا آلاف الأطفال في غزة دون أن يرجف لهم طرف». وكانت إيران أشادت «بنجاح» الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ونفت مرارًا ضلوعها به.

وقال خامنئي إن «بعض الحكومات الإسلامية دانت جرائم الكيان الصهيوني والبعض الآخر لم يفعل ذلك بعد»، معتبرًا أن هذه المواقف «غير مقبولة». وتابع «كحد أدنى ينبغي على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني لفترة محدودة». وأكد أن «ما يجب فعله هو قطع الشريان الحيوي للكيان الصهيوني وعلى الحكومات الإسلامية أن تحول دون وصول الطاقة والبضائع إلى هذا الكيان».

 أول صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت
وقام خامنئي اليوم الأحد بجولة في مركز القوة الجوية للحرس الثوري في طهران، حيث كشف الحرس الثوري الإيراني عن أول صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت ويحمل اسم «فاتح 2».

وعقب الجولة، أكد خامنئي أن «فشل الكيان الصهيوني، يعني فشل أميركا والدول الغربية أيضًا، والآن العالم كله يعرف أن هذا الكيان الذي يمتلك إمكانات ومعدات عسكرية متنوعة ومتقدمة لم يتمكن من التغلب على الطرف المقابل الذي لا يملك مثل هذه الإمكانات»، حسب تعبيره.

وأوضح خامنئي أن «الكيان الصهيوني على الرغم من قصفه المستمر لغزة لكنه حتى الآن فشل في هدفه الذي أعلنه مسبقًا، وهو القضاء على حماس والمقاومة وإخضاعهم، ومع مرور 40 يومًا واستخدام الكيان الصهيوني لكل قدراته العسكرية لم يتمكن من فعل ذلك».

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