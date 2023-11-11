رئيسي يدعو إلى «تسليح الفلسطينيين» وتصنيف جيش الاحتلال الإسرائيلي «منظمة إرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت من الرياض الدول الإسلامية إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي «منظمة إرهابية» على خلفية عمليته المسلّحة في قطاع غزة.

ودعا رئيسي كذلك الدول الإسلامية، في خطاب أمام القادة العرب والمسلمين المجتمعين في الرياض، إلى «تسليح الفلسطينيين» في حال «استمرت الهجمات» في القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق «فرانس برس».

وأضاف رئيسي في كلمته خلال الاجتماع: «إن ما يحدث الآن في قطاع غزة يعتبر أسوأ جريمة في التاريخ، ويجب الاعتماد على العالم الإسلامي من أجل الوصل إلى مفتاح الحل». وأشار رئيسي إلى أن «الصراع الدائر في فلسطين هو صراع الحق مع الباطل، التظاهرات المليونية في العالم تبرهن على التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية».

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وقال رئيسي أيضا إن «قيام الكيان القاتل في العالم الإسلامي يهدف لتعزيز سيطرة الدول المستبدة على المنطقة، والحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر». وذكر رئيسي أيضا، أنه «إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية».

محمد بن سلمان: قطاع غزة يشهد «كارثة إنسانية» تؤكد فشل مجلس الأمن الدولي

من جانبه قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن قطاع غزة يشهد «كارثة إنسانية» تؤكد فشل مجلس الأمن الدولي والأعراف والقانون الدولي الإنساني وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، مشددا على أن المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار «هذا الوضع المؤسف».

وشدد بن سلمان، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يهدد الاستقرار العالمي، ولذلك هذا الأمر يتطلب منا جميعا «جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف».

ودعا بن سلمان، «للعمل معا لفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين».