واشنطن تلوح بمزيد من الضربات إذا لم تتوقف هجمات الجماعات المرتبطة بإيران على القوات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ترك وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الباب مفتوحا اليوم الإثنين، أمام احتمال شن المزيد من الضربات ضد الجماعات المرتبطة بإيران، إذا لم تتوقف الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسورية، وذلك بعد ساعات من ضربتين جويتين أميركيتين في سورية.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في سول، «هذه الهجمات يجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف، فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم، مرة أخرى، لحماية القوات»، بحسب وكالة «رويترز».

والأحد، شنت الولايات المتحدة غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سورية ردًا على هجمات طاولت جنودًا أميركيين، وفق ما أفاد وزير الدفاع الأميركي.

- المرصد السوري: سقوط 8 مقاتلين موالين لإيران في ضربات أميركية على دير الزور

وقال أوستن في بيان «نفذت القوات العسكرية الأميركية ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سورية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسورية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

غارات في وقت متأخر

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية في شرق سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة، 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين»، بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سورية، بحسب الوكالة الفرنسية.