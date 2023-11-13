المرصد السوري: سقوط 8 مقاتلين موالين لإيران في ضربات أميركية على دير الزور

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في ضربات أميركية في شرق سورية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ غارات الأحد «ردا على هجمات على القوات الأميركية».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة، 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين»، بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سورية، بحسب وكالة «فرانس برس».

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والأحد، شنت الولايات المتحدة غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سورية ردًا على هجمات طاولت جنودًا أميركيين، وفق ما أفاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وقال أوستن في بيان «نفذت القوات العسكرية الأميركية ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سورية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسورية»، بحسب الوكالة الفرنسية.