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«بنتاغون»: الولايات المتحدة استهدفت مواقع مرتبطة بإيران في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 12:56 صباحا
«بنتاغون»: الولايات المتحدة استهدفت مواقع مرتبطة بإيران في سورية
حريق إثر ضربات جوية في ريف الحسكة. (أرشيفية: الإنترنت)
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شنت الولايات المتحدة غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سورية الأحد ردًا على هجمات طاولت جنودًا أميركيين، وفق ما أفاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وقال أوستن في بيان «نفذت القوات العسكرية الأميركية ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سورية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسورية»، بحسب «فرانس برس».

وذكر مسؤول دفاع أميركي لـ«رويترز»، الذي تحدث بشرط عدم ذكر هويته، أن أحد الهدفين كان منشأة لتخزين الأسلحة. وأضاف أن الهدف الآخر كان منشأة «قيادة وتحكم»، مما يشير إلى أنها مقر أو مبنى آخر مأهول. وأضاف المسؤول أن الضربتين نُفذتا في الساعتين الماضيتين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تجري مراجعة لمعرفة ما إذا كانت الضربتان تسببتا في مقتل أو إصابة أي فرد من الجماعات المتحالفة مع إيران.

ضربات أميركية تستهدف منشأة لتخزين الأسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، الخميس الماضي، تنفيذ ضربات استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة تستخدمها إيران والجماعات الموالية لها في محافظة دير الزور شرق سورية، في ثاني ضربات من نوعها تنفذها واشنطن في غضون أسابيع.

30 قتيلا في هجمات لتنظيم «داعش» بالبادية السورية
إسقاط 3 مسيرات مسلحة قرب قاعدة عسكرية أميركية في العراق

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان، مساء الأربعاء، إن «الضربات نفذتها مقاتلتان من طراز «إف-15» وجاءت ردًا على الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في الآونة الأخيرة»، مشددًا على ضرورة وقف الهجمات ضد القوات الأميركية، كما نقلت «رويترز».

وأضاف محذرًا: «إذا استمرت هجمات وكلاء إيران على القوات الأميركية، فإننا لن نتردد في اتخاذ مزيد الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا».

من جهته، أوضح مسؤول عسكري أميركي، تحدث مشترطًا عدم نشر هويته، أن الجيش راقب الموقع في محافظة دير الزور السورية لبعض الوقت وأنه واثق من عدم سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن «الجيش تعقب بعض الأشخاص بالقرب من المنشأة خلال الليل، لكن لا يعتقد أنهم مدنيون وهناك تحليل جار لتحديد ما إذا كان أي شخص قد قُتل».

تصاعد الهجمات ضد القوات الأميركية
وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المتمركزة في العراق وسورية للهجوم 40 مرة تقريبًا من فصائل مدعومة من إيران منذ بداية أكتوبر الماضي، ما أسفر عن إصابة 45 جنديًا أميركيًا بإصابات دماغية أو جروح طفيفة.

وتنفذ الولايات المتحدة بين الحين والآخر ضربات انتقامية تستهدف القوات المدعومة من إيران في المنطقة. وفي 26 أكتوبر الماضي، هاجمت القوات الأميركية منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها. وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سورية و2500 جندي في العراق في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم «داعش».

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