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تايوان توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مرفق للاحتياطي النفطي في إيسواتيني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 12:46 مساء
تايوان توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مرفق للاحتياطي النفطي في إيسواتيني
رئيسة تايوان تساي إنغ-وين. (أرشيفية: أ ف ب)
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تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين خلال زيارتها إلى إيسواتيني بالتعاون لبناء مرفق لاحتياطيات النفط في البلاد، آملة في تعزيز العلاقات مع الحليف الدبلوماسي المتبقي في القارة الأفريقية، حسب بيان للرئاسة، الأربعاء.

وتعد إيسواتيني، آخر مملكة بالقارة الأفريقية وقد عُرفت سابقًا باسم مملكة سوازيلاند، من بين 13 بلدًا تعترف رسميًا بتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها على الرغم من أنها تتمتع بالحكم الذاتي، وفق وكالة «فرانس برس».

توقيع مذكرتي تفاهم بين تايوان وإيسواتيني
وصلت تساي إيسواتيني، أمس الثلاثاء، وأجرت مباحثات مع ملكها مسواتي الثالث الذي يعد آخر الملوك في أفريقيا، ومن المقرر أن تحضر احتفالات لمناسبة يوم استقلال البلد الأفريقي في ثاني زياراتها إليه منذ توليها منصبها العام 2016، وللاحتفال بمرور 55 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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وأفاد مكتب الرئاسة التايوانية بأن تساي ومسواتي شهدا توقيع مذكرتي تفاهم، واحدة لتأسيس صندوق لريادة الأعمال النسائية، والأخرى لإنشاء مرفق للاحتياطات الاستراتيچية من النفط في إيسواتيني.

وقالت تساي، حسب مقطع فيديو بثه مكتبها «أتطلع إلى تنفيذ ناجح لهذا المشروع حتى نتمكن من إنشاء مرفق للاحتياطي الاستراتيچي النفطي هنا (إيسواتيني) لتأمين المزيد من إمدادات الطاقة في المستقبل»، دون مزيد التفاصيل حول المشروع.

وتعد المملكة الأفريقية آخر حليف لتايوان بعد أن قطعت بوركينا فاسو علاقاتها بتايبيه لصالح بكين في العام 2018.

وقبل عامين، أشاد الملك مسواتي الثالث بتساي بعد أن أرسلت له عقارًا ساعده على التعافي من الإصابة بـ«كوفيد-19» في وقت كان سكان إيسواتيني البلغ عددهم 1.2 مليون نسمة ينتظرون أولى شحنات اللقاح.

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