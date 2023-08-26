تايوان تتهم بكين باختراق منطقة دفاعها الجوي عبر 22 طائرة صينية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، إنها رصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 22 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

عبرت الطائرات، ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة، خط الوسط لمضيق تايوان والذي كان في السابق حاجزًا غير رسمي بين الجانبين، ولكن الطائرات الصينية دأبت على عبوره خلال العام الماضي، بحسب «رويترز».

وأضافت الوزارة أن «الطائرات شملت مقاتلات وقاذفات قنابل وطائرات إنذار مبكر وطائرات مسيرة، دخلت 13 منها منطقة الدفاع الجوي في تايوان»، وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات وسفنًا لمراقبتها.

تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية

وأجرى الجيش الصيني، السبت الماضي، تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، واصفًا التدريبات بأنها بمثابة «تحذير صارم» لها.

ويأتي التوتر في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ أعربت الصين عن معارضتها بشدة أي زيارة من قبل ‏انفصاليي «استقلال تايوان» لواشنطن بأي اسم، أو تحت أي ذريعة.‏

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يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال. وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.