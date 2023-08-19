تايوان تندد بشدة بتدريبات عسكرية صينية «لا عقلانية» حول الجزيرة

القاهرة - بوابة الوسط

نددت تايوان بشدة السبت، بإطلاق الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة في أعقاب توقف قصير لنائب الرئيسة التايوانية، وليام لاي، في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن «وزارة الدفاع الوطني تندد بشدة بمثل هذا السلوك اللاعقلاني والاستفزازي، وسترسل قوات مناسبة للرد (...) دفاعا عن الحرية والديموقراطية وسيادة» تايوان، بحسب وكالة «فرانس برس».

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كذلك أعلنت الوزارة أنها رصدت 42 خرقا من طائرات عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية، منذ إعلان بكين بدء التدريبات العسكرية، قائلة «منذ الساعة 9:00 اليوم، رصدت تباعا 42 طلعة»، مضيفة أن ثماني سفن صينية شاركت في التدريبات.