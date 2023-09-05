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رئيس رومانيا: هجمات جديدة في أوكرانيا «قريبة جدًا» من حدودنا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 09:49 مساء
رئيس رومانيا: هجمات جديدة في أوكرانيا «قريبة جدًا» من حدودنا
رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس. (الإنترنت)
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أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، الثلاثاء، أن هجمات جديدة في أوكرانيا المجاورة كانت «قريبة جدًا» من حدود بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي، غداة سقوط مسيّرات متفجرة روسية على الدانوب.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل «حصلت هجمات اليوم وقد أبلغني وزير الدفاع بأنها سجلت على بُعد 800 متر من حدودنا. بالتالي كانت قريبة جدًا»، بحسب «فرانس برس».

روسيا تكثف قصفها لمنطقة جنوب غرب أوكرانيا 
منذ تعليق الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود في يوليو، كثفت روسيا من قصفها لمنطقة جنوب غرب أوكرانيا الواقعة على حدود رومانيا حيث موانئ وبنية تحتية أخرى ضرورية لهذه التجارة.

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وأعلنت أوكرانيا الإثنين أن لديها أدلة على سقوط مسَّيرات روسية ليل الأحد - الإثنين في رومانيا. لكن بوخارست نفت «بشكل قاطع» هذه الأنباء عبر وزارة الدفاع التي قالت إنها «تراقب الوضع».

وأكد يوهانيس الثلاثاء أنه «لم يكن هناك أي حطام أو مسيّرة أو أي قطعة أخرى سقطت في رومانيا»، قائلًا «لدينا سيطرة كاملة على مجالنا الجوي. لقد تحققنا من كل شيء ويمكنني طمأنة الشعب». وتابع «لكن نعم، نحن قلقون بسبب القرب الشديد» من هذه الهجمات المتكررة.

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