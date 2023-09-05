زيلينسكي على خط الجبهة قرب باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة، ونقلته وكالة «فرانس برس»: «زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت».

زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك على خط الجبهة

الإثنين، أعلن زيلينسكي أنه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية. وقال في منشور على تطبيق «تلغرام»، أرفقه بمقطع فيديو يظهره برفقة جنود: «منطقة دونيتسك. نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية».

ولم يذكر الرئيس الأوكراني في أي مكان تحديدا اجتمع مع الجنود. وأضاف في منشوره: «تقارير مهمة، وقضايا إشكالية، وإمدادات تحتاج إلى زيادة، واستحداث نظام إدارة مساعد، لضمان الإمدادات للألوية، وزيادة التحفيز لمقاتلينا».

أتت هذه الزيارة التفقّدية غداة إعلان زيلينسكي عزمه إقالة وزير الدفاع، أوليكسي ريزنيكوف، الذي يشغل هذا المنصب منذ بدء الحرب. ويمثّل هذا التعديل تغييرا كبيرا في أعلى هرم القيادة العسكرية الأوكرانية في خضمّ الحرب ضد روسيا.

وتأتي هذه الزيارة أيضا بعد أن حققت كييف، الأسبوع الماضي، بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضاد الذي تشنّه منذ الصيف، لدحر القوات الروسية.