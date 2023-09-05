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في ظل خطر القصف.. سفن تبحث عن طرق بديلة لنقل الحبوب من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 12:53 مساء
في ظل خطر القصف.. سفن تبحث عن طرق بديلة لنقل الحبوب من أوكرانيا
سفينة شحن تستخدم البحر الأسود لدى مغادرتها ميناء أوديسا، 16 أغسطس 2023. (ا ف ب)
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باتت السفن المغادرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود مضطرة للبحث عن طرق بديلة لنقل الحبوب على وجه الخصوص، نظرا إلى أن خطر التعرض للقصف جعل تأمينها أمرا شبه مستحيل.

يوضح الرئيس التنفيذي لشركة وساطة التأمين «إيسوتييه فارلنغ» ماتيو بيرورييه لوكالة «فرانس برس» أن التأمين على الشحن يمكن التعامل معه نظريا بناء على «كل حالة على حدة».

لكن مع تضاعف الأقساط بخمس إلى عشر مرات عن المبالغ التي كانت تُفرض قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير العام 2022، لم تعد الشركات تدفع.

ولم تكن مغادرة أوكرانيا عبر البحر الأسود مشكلة لنحو عام تقريبا بعد توقيع موسكو على اتفاقية تتيح لها تصدير منتجاتها الزراعية، وسمح ذلك لأوكرانيا بتصدير 33 مليون طن من الحبوب، وأدى إلى تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم.

تكثيف الهجمات بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب
لكن روسيا قررت الانسحاب من اتفاق الحبوب الذي لعبت كل من الأمم والمتحدة وتركيا دور الوسيط فيه، لتكثف لاحقا الهجمات على البنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بالشحن البحري.

وفي الأثناء، تستخدم كييف المسيرات لاستهداف مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف، والذي تمر عبره كميات كبيرة من الصادرات الروسية.

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وقال بيرورييه إن المخاطر ازدادت بشكل كبير بالنسبة للشحن، مضيفا «كانت المخاطر مركزة في السابق على السفن الحربية»، واليوم، تغادر معظم صادرات الحبوب الأوكرانية التي كانت تُنقل بحرا عبر نهر الدانوب وبالقطارات.

لكن حتى الموانئ المستخدمة في هذا الطريق البديل لم تسلم من الهجمات الروسية، وفق مدير شركة «غاريكس» الفرنسية المتخصصة بالتأمين من المخاطر البحرية فريدريك دونافل.

طلقات تحذيرية على سفينة شحن
وأطلقت سفينة حربية روسية الشهر الماضي طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن كانت متجهة نحو مدينة إزمايل الأوكرانية الساحلية، عبر ساحل البحر الأسود قادمة من أوديسا.

وقال دونافل إن «حركة الملاحة البحرية توقفت بالكامل تقريبا» في الأماكن المستهدفة، مضيفا أن سفنا متفرقة تغادر منطقة أوديسا لا تحمل الحبوب على متنها، بينما تمكنت سفينة الشحن «جوزيف شولت» من الوصول إلى تركيا في منتصف أغسطس.

وباتت أول سفينة شحن من أوكرانيا تقوم بذلك منذ انقضاء مدة الاتفاقية مع موسكو، لكنها كانت تحمل منتجات غير زراعية، وأرسلت أوكرانيا حتى الآن أربع سفن عبر طريق بحري جديد، بينما تحضر روسيا خطة لإرسال مواد غذائية مجانا إلى بعض الدول الأفريقية وإرسال حبوب بأسعار مخفضة لمعالجتها في تركيا.

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