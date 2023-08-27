أوكرانيا: إبحار سفينة شحن ثانية من ميناء أوديسا منذ انهيار اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، الأحد، إبحار سفينة شحن من ميناء أوديسا عبر ممر موقت، هي الثانية منذ انهيار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي رفضت روسيا في منتصف يوليو تمديد مفاعيله.

وجاء في بيان لوزارة إعادة الإعمار الأوكرانية أن «سفينة الشحن برايموس التي تشغلها شركة سنغافورية وترفع علم ليبيريا غادرت ميناء أوديسا وهي تبحر عبر الممر الموقت الذي أقيم للسفن المدنية»، بحسب «فرانس برس».

وفي 16 أغسطس الجاري، غادرت أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا، المطل على البحر الأسود، عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، وفق ما أعلن وزير أوكراني.

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وقال الوزير المكلف بشؤون البنى التحتية، أولكسندر كوبراكوف وقتها: «حاملة الحاويات جوزيف شولت غادرت ميناء أوديسا، وتبحر عبر الممر الموقت الذي أنشئ للسفن المدنية». تأتي الخطوة على الرغم من تحذير روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة تتجه نحو المرافئ الأوكرانية أو إليها هدفا عسكريا محتملا، عقب وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو.

«خطوة مهمة» لحرية الملاحة البحرية

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا على البحر الأسود على الرغم من التهديدات الروسية بأنه «خطوة مهمة» لحرية الملاحة البحرية قبالة سواحل أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «أوكرانيا خطت للتو خطوة مهمة على صعيد استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود»، مشيراً إلى أن السفينة «اتبعت الممر الإنساني الأوكراني الجديد انطلاقاً من ميناء أوديسا».