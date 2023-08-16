رغم تحذير روسيا.. مغادرة أول سفينة شحن من ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأوكرانية مغادرة أول سفينة شحن ميناء أوديسا جنوب البلاد والمطل على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، اليوم الأربعاء.

وقال الوزير المكلف بشؤون البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف في كييف، إن «حاملة الحاويات جوزيف شولت غادرت ميناء أوديسا وتبحر عبر الممر الموقت الذي أنشئ للسفن المدنية»، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس» في نبأ عاجل.

وتأتي الخطوة رغم تحذير روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة تتجه نحو المرافئ الأوكرانية أو إليها، هدفا عسكريا محتملا، عقب وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو.