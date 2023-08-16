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زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن عبر البحر الأسود «خطوة مهمة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 09:05 مساء
زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن عبر البحر الأسود «خطوة مهمة»
سفينة أوكرانية تحمل حبوب تغادر أحد الموانى. (الإنترنت)
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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا على البحر الأسود على الرغم من التهديدات الروسية بأنه «خطوة مهمة» لحرية الملاحة البحرية قبالة سواحل أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «أوكرانيا خطت للتو خطوة مهمة على صعيد استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود»، مشيراً إلى أن السفينة «اتبعت الممر الإنساني الأوكراني الجديد انطلاقاً من ميناء أوديسا»، وفق وكالة «فرانس برس».

حاملة الحاويات جوزيف شولت تغادر ميناء أوديسا
غادرت أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا، المطل على البحر الأسود، عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، وفق ما أعلن وزير أوكراني الأربعاء.

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وقال الوزير المكلف بشؤون البنى التحتية، أولكسندر كوبراكوف: «حاملة الحاويات جوزيف شولت غادرت ميناء أوديسا، وتبحر عبر الممر الموقت الذي أنشئ للسفن المدنية». تأتي الخطوة على الرغم من تحذير روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة تتجه نحو المرافئ الأوكرانية أو إليها هدفا عسكريا محتملا، عقب وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو.

تضرّر مستودعات ومخازن حبوب
أعلنت أوكرانيا أن مسيّرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأوضح حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، على الشبكات الاجتماعية: «نتيجة ضربات للعدو على أحد الموانى المطلّة على الدانوب، تضرّرت مستودعات ومخازن حبوب»، مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيّرة.

واعتبرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن الهجمات الروسية بواسطة مسيّرات على بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانوب تُظهر عدم اكتراث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإمدادات الغذاء للبلدان النامية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريح للصحفيين: «إنه أمر غير مقبول. بوتين ببساطة لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي».

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