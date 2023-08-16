واشنطن تدين هجمات روسية استهدفت منشآت بنى تحتية أوكرانية في الدانوب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن الهجمات الروسية بواسطة مسيّرات على بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانوب تُظهر عدم اكتراث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإمدادات الغذاء للبلدان النامية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريح للصحفيين: «إنه أمر غير مقبول. بوتين ببساطة لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت أوكرانيا إن مسيّرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

تضرّر مستودعات ومخازن حبوب

وأوضح حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، على الشبكات الاجتماعية: «نتيجة ضربات للعدو على أحد الموانى المطلّة على الدانوب، تضرّرت مستودعات ومخازن حبوب»، مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيّرة.

وأكد سلاح الجو الأوكراني أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب، واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

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وتحدثت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن سماع أنظمة دفاع جوي تطلق نيرانها بالقرب من ميناءي الدانوب، إسماعيل وريني. وطلب حاكم أوديسا الجنوبية، أوليه كيبر، من سكان منطقة ميناء إسماعيل الاحتماء في المخابئ في نحو الـ1:30 صباحا (22.30 بتوقيت غرينتش)، قبل إلغاء الإنذار من الغارة الجوية بعد ساعة.

موانى الدانوب الأوكرانية كانت منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة، لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، مع إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، لشحنها إلى هناك.

مغادرة أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا

وقد غادرت أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا، المطل على البحر الأسود، عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، وفق ما أعلن وزير أوكراني الأربعاء.

وقال الوزير المكلف بشؤون البنى التحتية، أولكسندر كوبراكوف: «حاملة الحاويات جوزيف شولت غادرت ميناء أوديسا، وتبحر عبر الممر الموقت الذي أنشئ للسفن المدنية». تأتي الخطوة على الرغم من تحذير روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة تتجه نحو المرافئ الأوكرانية أو إليها هدفا عسكريا محتملا، عقب وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو.

في المقابل، أعلنت روسيا، الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، عبر تلغرام، أنها أحبطت قرابة الخامسة فجرا (02.00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر «ثلاث مركبات جوية من دون طيّار في منطقة كالوغا». وأكدت أن «كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي»، مشيرة الى أن الحادث لم يؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى.

إسقاط مسيّرات في كالوغا للمرة الخامسة

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا، عبر تلغرام، أن المسيّرات جرى إسقاطها «في جنوب منطقة كالوغا»، الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

وقد تزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة. وتعد هذه المرة الخامسة على الأقل التي تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من أغسطس والسابع منها، بالإضافة إلى الخميس والسبت الماضيين.

وقد أعلنت وزارة الدفاع والسلطات المحلية، في الثالث من أغسطس، إسقاط سبع مسيّرات فوق كالوغا، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب في سقوط ضحايا.