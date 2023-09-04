بوتين: روسيا مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب إذا تمت تلبية مطالبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أن روسيا مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود «ما إن يتم» رفع القيود عن صادراتها.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي بجنوب روسيا، «سنقوم بذلك ما إن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية»، بحسب «فرانس برس».

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان الإثنين استعداده للبحث في إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تسعى أنقرة لإحيائها بعدما أنهت روسيا العمل بها في يوليو.

لقاء بوتين إردوغان

وقال بوتين في مطلع لقائه إردوغان في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود «أعلم أن لديكم نية إثارة مسألة الاتفاقية بشأن الحبوب. نحن منفتحون على المباحثات».

ويأتي اللقاء الأول بين بوتين وإردوغان منذ أكتوبر، في وقت تسعى كييف لتحقيق اختراقات إضافية على الجبهة الجنوبية ضمن هجوم مضاد تشنه منذ أشهر. كما يأتي وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل بها.

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وسمحت الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في صيف 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتهدئة المخاوف عالميا حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتأمل تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في إحياء الاتفاق بشكل يؤسس لمفاوضات سلام أكثر شمولا بين موسكو وكييف، معوّلة على العلاقة بين بوتين وإردوغان التي بقيت وثيقة رغم الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

إبحار سفن شحن من ميناء أوديسا

أعلنت أوكرانيا، الأحد الماضي، إبحار سفينة شحن من ميناء أوديسا عبر ممر موقت، هي الثانية منذ انهيار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي رفضت روسيا في منتصف يوليو تمديد مفاعيله.

وجاء في بيان لوزارة إعادة الإعمار الأوكرانية أن «سفينة الشحن برايموس التي تشغلها شركة سنغافورية وترفع علم ليبيريا غادرت ميناء أوديسا وهي تبحر عبر الممر الموقت الذي أقيم للسفن المدنية». وفي 16 أغسطس الجاري، غادرت أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا، المطل على البحر الأسود، عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، وفق ما أعلن وزير أوكراني.