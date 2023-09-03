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محكمة إيرانية تقضي بسجن صحفيتين بتهمة «التآمر» والتواطؤ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 05:46 مساء
محكمة إيرانية تقضي بسجن صحفيتين بتهمة «التآمر» والتواطؤ
احتجاجات ضد الإعدامات في إيران. (الإنترنت)
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قضت محكمة في طهران بالسجن ثلاث سنوات على صحفيتين، على أن يكون وقف التنفيذ بعد إدانتهما جزءًا من العقوبة بتهمة «التآمر» و«التواطؤ» وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وحكم على الناز محمدي من جريدة «هم ميهن» ونكين باقري من جريدة «هفت صبح»،  بقضاء أقل من شهر في السجن على ما قال محاميهما أمير رئيسيان لجريدة «هم ميهن» الإصلاحية. وأضاف أن «بقية العقوبة ستعلق على مدى خمس سنوات»، موضحًا أن خلال تلك الفترة ستتابع المحكوم عليهما دروسًا «في آداب المهنة» مع منع السفر عنهما، بحسب «فرانس برس».

وأوقفت محمدي مدة أسبوع في فبراير لسبب لم يتضح بعد. وهي شقيقة الصحفية إلاهه محمدي التي تعمل لحساب الجريدة نفسها والمسجونة منذ سبتمبر 2022 لتغطيتها مراسم دفن مهسا أميني.

مقتل مئات الأشخاص في احتجاجات مهسا أميني
وكانت وفاة هذه الشابة الكردية عن 22 عامًا بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بشبهة انتهاك قواعد اللباس، أثارت تظاهرات عبر البلاد.

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وقتل مئات الأشخاص من بينهم عشرات عناصر القوى الأمنية خلال هذه التظاهرات. وأوقف كذلك آلاف المتظاهرين واتهمتهم السلطات بالمشاركة في «أعمال شغب» خططت لها إسرائيل عدو إيران اللدود في المنطقة، والدول الغربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية قبل فترة قصيرة أن أكثر من 90 صحفيًا أوقفوا أو استجوبوا منذ التظاهرات.

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