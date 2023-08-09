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إعدام 5 رجال اغتصبوا امرأة في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 10:59 صباحا
إعدام 5 رجال اغتصبوا امرأة في إيران
علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة، 1 مارس 2021. (أ ف ب)
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نفذت إيران، الأربعاء، حكم الإعدام في خمسة رجال دينوا بتهمة اغتصاب امرأة في مايو 2022 في شمال غرب البلاد، على ما ذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.

وقال الموقع: «أعدم خمسة رجال خطفوا امرأة واغتصبوها في مايو 2022 في مدينة مرند (شمال غرب إيران)»، وأضاف: «أوقف المتهمون الذين كانت لديهم سوابق، بعد أربعة أيام على الجريمة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي مطلع يونيو، قالت منظمة العفو الدولية إن 282 شخصا أعدموا منذ بداية العام 2023 في إيران أي «تقريبا ضعف» عدد عمليات الإعدام المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. وعادة ما تجرى عمليات الإعدام في إيران شنقا.

إعدام 582 شخصا في إيران خلال 2022
وأعدمت إيران 582 شخصا في 2022 وهو العدد الأعلى بين كل دول العالم باستثناء الصين على ما تفيد منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية.

في مطلع يوليو، أعلن القضاء إعدام ثلاثة رجال دينوا بتهمة تخدير نحو حوالى عشر نساء نهاية العام 2021 واغتصابهن في صالون تجميل.

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