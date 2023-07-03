السلطات الإيرانية تعدم 354 شخصا في النصف الأول من 2023

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 354 شخصا على الأقل في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، في زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.

واتهمت منظمات حقوقية طهران بالإكثار من تنفيذ أحكام الإعدام لترهيب مواطنيها بعد اندلاع احتجاجات منتصف سبتمبر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس، بحسب «يورو نيوز».

زيادة 36% عن العام الماضي

وقالت منظمة حقوق الانسان في إيران أن السلطات أعدمت 354 شخصاً حتى 30 يونيو 2023، بزيادة 36% عن الفترة نفسها العام الماضي. وأشارت المنظمة، ومقرها في النروج، الى أن 20% من عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية طالت أشخاصاً من أقلية البلوش السنية، معتبرة ذلك مؤشراً على أن الإعدامات تستهدف بشكل أكبر الأقليات العرقية والدينية.

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وأفادت بأن 206 أشخاص أعدموا بعد إدانتهم بقضايا على صلة بالمخدرات، بزيادة قدرها 126% عن العام الماضي. ونُفذ اثنان من أحكام الإعدام بشكل علني، بينما طالت ستة منها نساء.

ضحايا غير مكلفين لآلة القتل

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم أن «غالبية الذين جرى قتلهم هم ضحايا غير مكلفين لآلة القتل (الرسمية)، متهمون بقضايا مخدرات ينتمون الى المجتمعات الأكثر تهميشاً». ووفق أرقام المنظمة، نفذت السلطات 582 حكماً بالإعدام شنقاً في 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015.

ووفق منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالمياً بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة. وأعدمت السلطات الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، سبعة أشخاص لإدانتهم بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات. وتؤكد منظمات حقوقية أن سبعة آخرين يواجهون مصيراً مماثلاً.