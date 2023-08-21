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بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة وأفريقيا أكثر حرية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 11:27 مساء
بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة وأفريقيا أكثر حرية (فيديو)
قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين يتحدث في مقطع فيديو قيل إنه من داخل صحراء بلد أفريقي (لقطة مثبتة من الفيديو)
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ظهر قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو قيل إنه من داخل صحراء بلد أفريقي، قائلاً إن مجموعته «ستجعل روسيا عظيمة في جميع القارات، والقارة السمراء أكثر حرية».

ودعا «بريغوجين»، في المقطع المصور، الناس للانضمام إلى الشركة العسكرية الخاصة، لافتًا إلى أن «مجموعة فاغنر تقوم بأنشطة استطلاع وبحث».

وبينما تظهر في الخلفية آلية عسكرية يستقلها مقاتلوه، قال «بريغوجين»: «درجة الحرارة تتعدى الخمسين، مجموعة فاغنر ستجعل روسيا أعظم في جميع القارات، وأفريقيا أكثر حرية، وستتخلص من كابوس داعش والقاعدة، نحن نوظف أبطالاً حقيقيين، وسنواصل الوفاء بالمهام التي جرى تحديدها لنا».

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وفي 29 يوليو، أشاد يفغيني بريغوجين بالانقلاب العسكري في النيجر، ووصفه بأنه نبأ سار وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام هناك.

جاء ذلك في رسالة صوتية بثتها قنوات تابعة لفاغنر على تطبيق تليغرام، وقالت إنها لـ«بريغوجين» لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب بالنيجر.

ولا يزال بريغوجين، يمارس أنشطته رغم تمرد لم يكتمل قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي في شهر يونيو.

 

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