بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة وأفريقيا أكثر حرية (فيديو)

ظهر قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو قيل إنه من داخل صحراء بلد أفريقي، قائلاً إن مجموعته «ستجعل روسيا عظيمة في جميع القارات، والقارة السمراء أكثر حرية».

ودعا «بريغوجين»، في المقطع المصور، الناس للانضمام إلى الشركة العسكرية الخاصة، لافتًا إلى أن «مجموعة فاغنر تقوم بأنشطة استطلاع وبحث».

وبينما تظهر في الخلفية آلية عسكرية يستقلها مقاتلوه، قال «بريغوجين»: «درجة الحرارة تتعدى الخمسين، مجموعة فاغنر ستجعل روسيا أعظم في جميع القارات، وأفريقيا أكثر حرية، وستتخلص من كابوس داعش والقاعدة، نحن نوظف أبطالاً حقيقيين، وسنواصل الوفاء بالمهام التي جرى تحديدها لنا».

- هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟

- رئيس «فاغنر» الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته

وفي 29 يوليو، أشاد يفغيني بريغوجين بالانقلاب العسكري في النيجر، ووصفه بأنه نبأ سار وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام هناك.

جاء ذلك في رسالة صوتية بثتها قنوات تابعة لفاغنر على تطبيق تليغرام، وقالت إنها لـ«بريغوجين» لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب بالنيجر.

ولا يزال بريغوجين، يمارس أنشطته رغم تمرد لم يكتمل قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي في شهر يونيو.

#Wagner Group head Yevgeny Prigozhin has appeared in a video, purportedly in an unspecified #African country, calling on people to join the PMC.

In the video, Prigozhin states that "The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. pic.twitter.com/33sJyf11VQ