  • Alwasat News
Atwasat

رئيس «فاغنر» الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 11:43 صباحا
رئيس «فاغنر» الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته
قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أشاد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بالانقلاب العسكري في النيجر ووصفه بأنه نبأ سار وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام هناك.

ولا يزال بريغوجين، يمارس أنشطته رغم تمرد لم يكتمل قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي الشهر الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

جاء ذلك في رسالة صوتية بثتها قنوات تابعة لفاغنر على تطبيق تليغرام، وقالت إنها لـ«بريغوجين» لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب، الذي وصفه بأنه لحظة طال انتظارها للتحرر من المستعمرين الغربيين، وقام بما بدا وكأنه دعوة لمقاتليه للمساعدة في حفظ النظام.

وجاء في الرسالة التي نشرت الخميس «ما حدث في النيجر لم يكن سوى كفاح شعب النيجر ضد مستعمريه، ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض قواعد حياتهم عليه وعلى ظروفه وإبقاءه في الحالة التي كانت عليها أفريقيا منذ مئات السنين».

- مقاتلو «فاغنر» يصلون إلى أفريقيا الوسطى قبل استفتاء على الدستور في 30 يوليو

وكان للناطق في الرسالة الصوتية نفس النبرة المميزة وطريقة تحويل الجمل للغة الروسية مثل قائد مجموعة فاغنر لكن «رويترز» قالت إنها لم تتمكن من تأكيد هويته.

وجاء في الرسالة «إنهم ينالون استقلالهم اليوم. ستعتمد الخطوات الباقية بلا شك على مواطني النيجر ومدى فعالية الحكم، لكن الشيء الرئيسي هو أنهم تخلصوا من المستعمرين».

وكان قادة الانقلاب في النيجر قد أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للدولة يوم الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا بالرئيس محمد بازوم، في الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.

بريغوجين ورجاله لا يزالون نشطين في أفريقيا
وأعلنت النيجر استقلالها التام عن فرنسا في 1960، وهي واحدة من أفقر دول العالم، لكنها تضم بعضا من أكبر احتياطيات اليورانيوم.

وشكلت الرسالة الصوتية أحدث علامة على أن بريغوجين ورجاله لا يزالون نشطين في أفريقيا، التي لديهم فيها عقود أمنية في بعض البلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي وقت سابق قال بريغوجين، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأفريقية، نُشرت على الإنترنت منذ أيام، إن فاغنر مستعدة لزيادة وجودها في أفريقيا، وإن مجموعة جديدة من مقاتليها وصلت إلى جمهورية أفريقيا الوسطى قبل استفتاء دستوري.

وعبرت بعض الدول، مثل فرنسا والولايات المتحدة، عن مخاوفها من أنشطة مجموعة فاغنر في أفريقيا.

وتتهم واشنطن فاغنر بارتكاب جرائم وحشية وفرضت عليها عقوبات، فيما يقول بريغوجين إن مجموعته تعمل بشكل قانوني.

الثناء على بوتين
وبدا أن بريغوجين (62 عاما) لا يزال يتنقل بحرية رغم تصريحات الكرملين الشهر الماضي عن انتقاله إلى روسيا البيضاء المجاورة، حيث بدأ بعض رجاله بالفعل في تدريب جيشها.

وتفاخر بريغوجين في رسالته الصوتية بما وصفه بكفاءة فاغنر في مساعدة الدول الأفريقية على الاستقرار والتطور.

وفي تصريحات جديدة لقناة أفريك ميديا ​​ومقرها الكاميرون أمس الجمعة، أشاد بريغوجين بالطريقة التي سارت بها القمة الأفريقية الروسية التي احتضنتها مدينة سان بطرسبرغ، واختتمت فعالياتها أمس الجمعة، وأثنى على الرئيس الروسي فلاديمير ببوتين لتأسيس ما وصفه بعلاقات عمل فردية قائمة على الثقة مع القادة الأفارقة.

وقال على قنوات فاغنر على تليغرام «المنتدى سار بشكل جيد وينبغي أن نرى نتائجه في المستقبل القريب»، مشيرا إلى أن مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر أصبحت «أكثر استقلالية».

وقال محللون إن ظهور بريغوجين يشير إلى أن مجموعته ستواصل لعب دور في تعزيز أجندة السياسة الخارجية لروسيا في أفريقيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»

وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بـ345 مليون دولار
الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بـ345 مليون ...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ...
أربعة مفقودين بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية
أربعة مفقودين بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا ......
المزيد
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر...
رئيس «فاغنر» الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته
رئيس «فاغنر» الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته...
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات...
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا ......
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية...
المزيد